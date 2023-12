Fomento, sorprendida de que "ahora se diga sí" a Cataluña con el Cercanías: "Hay ciudadanos de primera y de segunda"

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado que haya "ciudadanos de primera y de segunda" al cederle a ahora Cataluña la gestión de los trenes de Cercanías y teniendo en cuenta que a Andalucía "se le dijo que no" a la gestión del Intercity de Media Distancia.

"Nos sorprende que ahora se diga sí a Cataluña. Parece que hay ciudadanos de primera y de segunda", ha lamentado en una entrevista en Onda Cero Granada, recogida por Europa Press.

"Con la cesión de los Cercanías a Cataluña y los 6.000 millones que se le van a poner encima de la mesa se crea una diferencia muy grande", ha señalado, toda vez que ha criticado la falta de inversión en el transporte ferroviario en Andalucía.

"Lo que no puede ocurrir es que no se invierta en infraestructuras ferroviarias en Andalucía y eso es lo que está pasando actualmente con el gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado para manifestar que "los andaluces no nos merecemos la falta de inversión en el transporte ferroviario".

"Lo tenemos que decir alto y claro todos los andaluces y desde luego esta consejera y a este gobierno siempre va a estar reclamando todas las deficiencias que tenemos y las promesas que no se han llegado a cumplir en materia ferroviaria en Andalucía", ha subrayado.

"El déficit en infraestructuras ferroviarias es latente y a las pruebas me remito. Hemos visto este fin de semana lo que ha ocurrido pero también lo vimos el fin de semana pasado durante el puente como colapsaron algunas cercanías", ha detallado.