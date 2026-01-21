Los forenses completan la autopsia de 43 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y la Guardia Civil identifica a 42 víctimas

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló. - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha realizado la autopsia a los 43 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, correspondientes al total de cuerpos localizados hasta el momento. Asimismo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido la identificación de 42 de las víctimas, quedando tan solo una persona pendiente de identificar.

Según ha informado Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, todas las víctimas identificadas lo han sido mediante el cotejo de huellas dactilares. Desde el pasado domingo y hasta las 20,00 horas de este miércoles, se han llevado a cabo un total de 43 levantamientos de cadáveres correspondientes a los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (dos), Málaga (una), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (una), Huelva-Córdoba (diez) y Huelva (cinco). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos, excepto la de la víctima que queda por identificar. Hasta el momento, se han entregado 20 cuerpos a las familias, hay otros 13 en el IML a disposición de las familias y pendientes de que lleguen las funerarias, y en otros siete casos, ninguna funeraria se ha puesto en contacto con el Tribunal de Instancia de Montoro para poder entregar los cuerpos. En otros dos casos, el Tribunal de Instancia está finalizando los trámites.

Así se recoge en la estadística del CID constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las 22,00 horas.

Cabe recordar que desde el CID sólo informan de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias. Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.