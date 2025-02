Francis Rodríguez exige a Montero "igualdad de trato financiero" para todos los ayuntamientos

GRANADA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, acompañado por diversos alcaldes y portavoces populares, ha exigido este viernes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "igualdad de trato financiero para todos los ayuntamientos con medidas igualitarias y no discriminatorias".

Rodríguez ha denunciado que "son muchos" los ayuntamientos de toda Andalucía que han pedido ayuda ante la situación económica de sus municipios y "la única respuesta es la negativa" de la ministra de Hacienda que, sin embargo, "con otros intereses sí actúa en consistorios como el de Jaén", por lo que ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez y Montero, como responsable, estén mercadeando con los ayuntamientos".

"Estos alcaldes están trabajando sin descanso por sus municipios y no merecen los desprecios de Montero ni de Sánchez, ya está bien de que los ministerios mercadeen con los ayuntamientos en función de su interés político", ha denunciado el también presidente de la Diputación granadina.

Por ello, ha apelado a una solución "única y conjunta" para todos los ayuntamientos con dificultades financieras, como la "condonación de la deuda municipal que ha comprometido el Gobierno de España con la ciudad de Jaén". "Tiene que haber un trato justo e igualitario para todos los municipios", ha afirmado Rodríguez.

"Pedimos que se termine con la infrafinanciación de los servicios públicos y que los ayuntamientos se vean obligados a asumir competencias impropias sin recursos", ha agregado Francis Rodríguez, que ha instado a Montero ante su visita a Granada este fin de semana a que "tome nota" del mensaje de los alcaldes populares, porque su voz es la de la "inmensa mayoría de los granadinos, que no quieren un Gobierno que solo actúa según su interés y rédito político".

"Granada sigue siendo objeto de agravios por un Gobierno que ha rebasado todas las líneas rojas con tal de seguir cinco minutos más en la Moncloa", ha lamentado el presidente provincial. "No todo vale en política, no vamos a permitir que ignoren a los alcaldes que están volcados en la gestión municipal y dan la cara cada día en sus pueblos ante sus vecinos, algo que Montero y el presidente del Gobierno no pueden hacer", ha concluido.

GRANADA CAPITAL

En el caso de la capital granadina, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "es nuestra obligación defender Granada y a los granadinos frente a cualquier decisión política como la tomada por la señora Montero y el Gobierno de Sánchez que rompa la igualdad entre ciudades".

Carazo ha reseñado que "es inamisible que se decida por un acuerdo político, por una alcaldía, resolver la deuda del Ayuntamiento de Jaén y no ofrecer esa idéntica solución a los ayuntamientos que también atraviesan situaciones económicas muy comprometidas, como es el caso del Ayuntamiento de Granada, donde encontramos heredado del anterior alcalde socialista el señor Cuenca un agujero de 22 millones gastados fuera de presupuesto en 2023 y también encontramos intervenidas nuestra cuentas por el Ministerio de Hacienda, por la deuda contraída por el Ayuntamiento".

Así, Marifrán Carazo ha exigido a Montero y a Sánchez "exactamente igual trato que a Jaén, los granadinos merecen igualdad de condiciones y de oportunidades porque estas decisiones afectan a los servicios públicos, a su financiación y la calidad de vida en definitiva", ha advertido.