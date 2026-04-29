La Fundación Caja Rural del Sur acoge en Córdoba la exposición 'Trazos florales', de Gema Climent (izda.) - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde la pasada semana y hasta el próximo 15 de mayo permanecerá abierta en el Centro Cultural en Córdoba de la Fundación Caja Rural del Sur la exposición 'Trazos florales' de la artista Gema Climent, en horario, de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, la creadora Gema Climent nació en 1963 en Abenójar (Ciudad Real), se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Valencia con la especialidad de Pintura y dos años después concluyó su trayectoria docente con una nueva especialidad en Grabado, un Master de Artes Gráficas y el título de Doctor en Bellas Artes. En 1992 comenzó a impartir docencia en la Facultad de Sevilla y actualmente es catedrática de Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Entre los reconocimientos logrados más importantes figuran en 1990 el 3º Premio de Pintura rápida de Paisaje al aire libre en Rubielos de Mora (Teruel), en 1997 el 3º Premio de Pintura en Sección Nacional de XLVIII Salón de Arte de Puertollano (Ciudad Real), en el 2000 el Premio Nacional del 2º Certamen de Pintura Rápida de Castellar (Jaén), en 2003 el Primer Premio Cultural Antares de Sevilla y en 2013 el Primer Premio de Pintura Nacional del LXIV Salón de Arte Ciudad de Puertollano.

Entre las exposiciones individuales más relevantes destacan en, 2003, la exposición individual de pintura y grabado en la Galería Infantas de Madrid; en 2006, la exposición de pintura en la Galería de Arte Álvaro de Sevilla, titulada 'Entornos del Guadiana'; en 2008, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha Fundación; en 2010, la exposición de pintura y grabado en Sala de Exposiciones del Palacio Pimentel Valladolid; en 2013, la exposición de grabado en el Museo de Puertollano; en 2016, la exposición de obra gráfica en la Sala de Exposiciones del Museo López de Villaseñor (Ciudad Real), y en 2017, la exposición de obra gráfica en el Ateneo de Mairena del Aljarafe (Sevilla) titulada 'Patios de Córdoba'.

Ese mismo año 2017 hizo la exposición de obra gráfica en el Museo de Osuna (Sevilla) titulada 'Expresiones sobre el fotolito y la imagen digital'; en 2019, la exposición de obra gráfica en la Sala de Exposiciones del Museo Centro Cultural San Clemente Toledo; en 2020 la exposición de arte en el Museo de Osuna titulada 'Xilografía procesos experimentales con pulpa'; en 2021, la exposición de obra gráfica en el Centro Histórico Santa María de Melque en San Martín de Montalbán (Toledo), y también en 2021 la exposición de obra gráfica titulada 'Procesos experimentales con pulpa en diferente matrices' en el Museo Elissa Cendrero.