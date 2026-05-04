Pedro Sánchez regresará a la campaña andaluza del 17M con un acto el próximo sábado en La Línea (Cádiz) con Montero

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participan en un acto de campaña en Cártama (Málaga). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, regresará a la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17 de mayo el próximo sábado, día 9, cuando tiene previsto compartir con la candidata socialista a la Junta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, un acto en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press este lunes han explicado que antes de ese acto, previsto para el sábado en dicha localidad de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, no hay previstas otras actividades de Pedro Sánchez en la campaña electoral andaluza en la que debutó el pasado viernes, 1 de mayo, con un mitin en Cártama (Málaga).

De esta manera, el de este sábado será previsiblemente el segundo acto de la campaña electoral del 17M en el que participa el presidente del Gobierno y líder socialista, tras el que protagonizó el viernes festivo del Día de los Trabajadores junto a María Jesús Montero y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Ciudad Deportiva de Cártama, municipio gobernado por el alcalde Jorge Gallardo, quien a su vez forma parte como vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

En dicho acto del primer día oficial de la campaña electoral, Pedro Sánchez trasladó un mensaje a favor de canalizar el voto de izquierdas y de "unir fuerzas" en torno a la papeleta del PSOE-A que encabeza María Jesús Montero como candidata, y auguró de cara a las elecciones del 17 de mayo que "hay partido y lo vamos a ganar" los socialistas.

En presencia también, entre otros, de la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, el presidente del Gobierno recordó un mensaje que trasladaba Zapatero cuando era secretario general del PSOE, el de que "el Partido Socialista sólo pierde las elecciones cuando las da por perdidas".

"Y yo os digo: en estas elecciones (del 17 de mayo) hay partido, y lo vamos a ganar", proclamó en ese punto Pedro Sánchez, quien en dicho mitin de Cártama añadió que para lograr ese objetivo "hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo", que pasan, primero, por la "movilización", desde la premisa de que "no se puede quedar nadie en casa".

En segundo lugar, hay que convencer a la gente de que, si quiere "un gobierno de izquierdas", debe votar "izquierda", continuó Sánchez, quien como tercer ingrediente para alcanzar el objetivo de ganar el 17M citó el de "unir fuerzas en torno a aquella persona y a aquel partido político que puede liderar y liderará el gobierno de izquierdas a partir del 17 de mayo, votando al PSOE y haciendo presidenta a María Jesús Montero".

"Así que el partido lo vamos a ganar con movilización, con coherencia y con unir las fuerzas en torno al Partido Socialista y a María Jesús Montero", auguró Pedro Sánchez el pasado viernes.

ACTO EN LA LÍNEA TRAS EL ACUERDO SOBRE GIBRALTAR

El acto de campaña de este sábado, 9 de mayo, en La Línea de la Concepción, llega además después del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido por el que se regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el 'Brexit'.

Los Veintisiete --Estados miembros de la UE-- respaldaron el pasado 1 de abril por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo, allanando así el camino para que pueda entrar en vigor el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres, que confiaban en que todo pudiera estar listo antes del 10 de abril, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Sistema Europeo de Entradas (EES) en las fronteras europeas.

El acuerdo tiene como elemento principal la supresión de la Verja, ya que los controles pasarán a realizarse por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto y en el puerto del Peñón, con vistas a garantizar las normas del espacio Schengen.

Además, también está previsto el uso compartido del aeropuerto, una unión aduanera entre el Peñón y la UE, y la introducción por parte de Gibraltar de un impuesto indirecto, similar al IVA, con vistas a acabar con las distorsiones fiscales, entre otras cuestiones.

Recientemente, el pasado 23 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se trasladó a la comarca del Campo de Gibraltar para mantener un encuentro técnico y de trabajo con distintos agentes de la zona con el objetivo desgranar detalles de dicho acuerdo sobre Gibraltar y analizar su impacto directo en el tejido económico y social de la zona.

