PP pide explicaciones a PSOE de Málaga "por señalamiento en redes a un vecino": "¿Van a seguir el estilo Puente?"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga y portavoz popular en la Diputación Provincial, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga y portavoz 'popular' en la Diputación Provincial, Cristóbal Ortega, ha pedido este lunes explicaciones al PSOE de Málaga "tras la denuncia presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos por un vecino de Cártama (Málaga) contra Miguel Espinosa, diputado provincial socialista y primer teniente de alcalde del municipio, por publicar una fotografía personal suya junto a su mujer en redes sociales después de que participara en una protesta contra Pedro Sánchez".

Ortega ha exigido al PSOE malagueño que aclare "si va a seguir el estilo Óscar Puente --ministro-- de señalar en redes sociales a ciudadanos, periodistas o a cualquier persona que se atreva a discrepar del modelo fracasado de las políticas sanchistas".

"Estamos ante un hecho muy grave desde el punto de vista político y democrático. Un ciudadano expresa libremente su rechazo al presidente del Gobierno y acaba señalado públicamente por un cargo institucional del PSOE con una fotografía de su ámbito personal", ha advertido en un comunicado.

El dirigente 'popular' ha subrayado que "esto no va de partidos, va de respeto a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a la privacidad de cualquier ciudadano, piense lo que piense y vote lo que vote".

En este sentido, ha reclamado al secretario general del PSOE de Málaga y a la dirección provincial socialista que expliquen "si comparten esta forma de actuar o si van a desautorizar públicamente a quienes utilizan su cargo para intimidar políticamente a vecinos que simplemente ejercen su derecho a protestar".

"El PSOE de Málaga tiene que decir si considera normal que se descargue una fotografía personal de un ciudadano para exponerlo en redes por haber protestado contra Pedro Sánchez", ha señalado Ortega.

De igual modo, el portavoz 'popular' ha recordado que "no es la primera vez que el entorno socialista recurre al señalamiento cuando alguien critica su gestión" y ha recordado "los ataques del ministro Óscar Puente a periodistas y medios malagueños durante la crisis ferroviaria del AVE".

"Primero fueron periodistas que contaban el caos del AVE; ahora es un vecino de Cártama que protesta contra Sánchez. La pregunta es evidente: ¿va a convertir el PSOE el señalamiento público en su forma habitual de responder a la crítica?", ha incidido.

Ortega ha lamentado que "cada vez que Málaga levanta la voz ante el abandono, la soberbia o la falta de soluciones por parte del Gobierno de Sánchez, la respuesta del socialismo no sea escuchar, sino desacreditar; no sea ofrecer soluciones, sino señalar a quien discrepa".

"Los malagueños no merecen ni el abandono inversor del Gobierno ni esta deriva de presión política sobre quienes discrepan. Málaga no necesita más soberbia, más listas negras ni más ataques en redes; necesita respeto, inversiones, soluciones y dirigentes que estén a la altura", ha afirmado.

Así, el coordinador general del PP ha defendido que "la crítica política se combate con argumentos, no exponiendo a ciudadanos; los problemas se resuelven con gestión, no intimidando a quienes los denuncian; y la libertad se respeta siempre, también cuando incomoda al PSOE".

Por último, Ortega ha instado al PSOE de Málaga a "pedir disculpas, dar explicaciones y comprometerse públicamente a que ningún cargo socialista volverá a utilizar las redes sociales para señalar a ciudadanos o periodistas por ejercer su derecho a informar, opinar o protestar".

"Si este es el modelo que el sanchismo quiere traer a Andalucía, el de señalar al que no aplaude, perseguir al que discrepa y despreciar al que protesta, desde el PP de Málaga vamos a estar enfrente, defendiendo la libertad, la convivencia y el respeto que merecen todos los malagueños", ha concluido.

