Moreno coincidirá por primera vez con Feijóo en campaña en un mitin en Málaga el domingo 10

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la Intermunicipal del PP andaluz. A 19 de abril de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). El - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, coincidirá el próximo domingo 10 de mayo en Málaga con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto por primera vez en la campaña por las elecciones andaluzas del día 17.

Bajo el lema 'Con la fuerza de Málaga', ambos intervendrán en un mitin que se desarrollará en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de la ciudad, a partir de las 11,00 horas.

Este será el primer acto conjunto de los dos en la campaña por las elecciones autonómicas, que arrancó el pasado viernes 1 y se prolongará hasta el día 15.

Feijóo intervino este pasado domingo en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al cabeza de lista del PP por la provincia, Antonio Sanz, y la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, mientras que Juanma Moreno centró su agenda en una visita al municipio de Dos Hermanas (Sevilla).

Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo sí participaron juntos en un acto durante la precampaña, el pasado 19 de abril en Córdoba, con alcaldes del partido de todas las provincias.

Asimismo, al día siguiente, el líder del PP fue el encargado de hacer la presentación de Juanma Moreno en su participación en un acto de 'La Razón' en Madrid.