Adelante plantea un debate "duro y cañero" contra Moreno para que "hable de lo importante"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante el acto público de apertura de campaña . - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, participa este lunes en el primer debate electoral 'a cinco' de la campaña para el 17 de mayo organizado por RTVE.

Según han indicado fuentes de la formación a Europa Press, García está preparando junto a su equipo de comunicación y de campaña un debate "duro y cañero" contra Moreno con la intención de que el actual presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección "hable de lo importante". Un tono han indicado "en línea con lo visto esta legislatura".

Para ello, el candidato de Adelante está afrontando una cita, que desde el partido han calificado como "clave", con "ganas y entusiasmo" con la idea de que la ciudadanía "escuche las propuestas", a la par de "confrontar ideas". "García probablemente es el portavoz que más ha puesto contra las cuerdas a Moreno", han destacado desde la formación.

Una "firmeza" que Adelante busca combinar con su campaña de "alegría y sonrisas" que han subrayado en su lema para las elecciones "Vota lo que sientes". Precisamente, este lunes el partido ha presentado un nuevo spot electoral, que cuenta con la banda sonora del grupo 'La Plazuela', remarcando este mensaje.

"El spot de campaña refleja esa realidad a través de la mirada de una mujer andaluza que encarna los problemas, pero también las aspiraciones, de la mayoría social. La pieza busca conectar con esas emociones compartidas: la frustración, la incertidumbre, pero también la esperanza de vivir mejor y con dignidad", han apuntado desde Adelante.

En el acto de este domingo en Jerez de la Frontera (Cádiz), García criticaba la campaña "del lacito y los perritos" por parte del PP para "esconderse" de temas como la sanidad, educación o vivienda.

"Moreno se esconde detrás de vídeos de perritos y de abrazos a niños. ¿Cuándo hablamos de sanidad y de cribados? ¿De la creación de cuatro universidades privadas nuevas en Andalucía mientras las públicas se asfixian? ¿Del precio de la vivienda?", afirmaba García.

El candidato de Adelante defendía que iba a llevar estos temas al debate de este lunes.