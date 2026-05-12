La Fundación Flacema convoca el premio a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha convocado la XXI edición del 'Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza'. - FLACEMA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) ha convocado la XXI edición del 'Premio Flacema a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza'. El certamen está dotado con un primer premio de 2.000 euros y un accésit de 1.000 euros, y el plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 12 de septiembre de 2026.

Con este reconocimiento, Flacema pone en valor el papel de los medios de comunicación en la difusión de la actividad de la industria andaluza, destacando su contribución a la divulgación de un modelo de desarrollo económico y social compatible con la protección del entorno y el uso responsable de los recursos naturales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, tal como ha subrayado la entidad en una nota.

"Este galardón acumula ya una amplia trayectoria y, en el contexto actual, cobra aún más sentido reconocer la labor de los medios de comunicación por acercar y explicar la realidad de la industria andaluza. Del mismo modo, es fundamental destacar el esfuerzo de las empresas por mejorar en eficiencia y sostenibilidad para afrontar retos como la transición energética y digital, la descarbonización de la industria y la lucha contra el cambio climático", ha señalado Manuel Parejo, director general de Flacema.

El certamen está dirigido a periodistas en ejercicio en cualquier medio o empresa de comunicación española, cuyos trabajos hayan sido publicados o emitidos (bien en prensa escrita, tanto generalista como especializada, como en radio, televisión y medios online) entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril del 2026. Los trabajos deberán presentarse a través del formulario disponible en la página web de Flacema, donde también pueden consultarse las bases del premio.

El jurado de la XXI edición del Premio Flacema estará integrado por un total de once miembros. Presidido por Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la vicepresidencia la ostentará María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). Los vocales serán el rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, así como el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el periodista y consultor de comunicación, Juan Carlos Blanco; el presidente de Flacema y CEO de Votorantim Cimentos, Alan Svaiter; el vicepresidente de Flacema y secretario general de CCOO del Hábitat de Andalucía, José Miguel Sánchez; el vicepresidente de Flacema y secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, y el CEO de Holcim España, Ricardo de Pablos. Formará también parte del jurado el director general de Flacema, Manuel Parejo Guzmán.

A la hora de elegir los trabajos ganadores, el jurado valorará aspectos como la calidad periodística, la rigurosidad, la redacción, la aportación de datos, las fuentes consultadas y la investigación a la hora de calificar los trabajos presentados. También tendrá en cuenta la labor que los medios de comunicación llevan a cabo en relación con la industria andaluza, informando acerca de la compatibilidad del desarrollo económico y social con el respeto al medio ambiente, así como la repercusión pública que dicho trabajo pueda alcanzar.