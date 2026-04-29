La Fundación Minería y Vida convoca la III edición de los premios nacionales por la sostenibilidad en la industria

Cartel anunciador de la III edición de los premios nacionales de la industria de las materias primas minerales. - FUNDACION MINERIA Y VIDA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Minería y Vida ha abierto la convocatoria de la tercera edición de los premios nacionales de la industria de las materias primas minerales, una iniciativa que reconoce las mejores prácticas en desarrollo sostenible impulsadas por empresas, entidades, asociaciones profesionales y personas vinculadas a la industria de las materias primas minerales.

En una nota de prensa, la Fundación ha informado de que estos galardones tienen como objetivo poner en valor proyectos, entidades y profesionales que destaquen por su contribución a una industria más responsable, innovadora y comprometida con el entorno, integrando aspectos ambientales, sociales y económicos, así como la protección de la biodiversidad, la seguridad y salud, la relación con las comunidades y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 30 de junio. El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de septiembre y la ceremonia de entrega tendrá lugar en octubre en Sevilla, en el marco de la sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH).

La convocatoria, al igual que en las ediciones anteriores, se estructura en tres grandes categorías. En primer lugar, los premios a proyectos destacados están dirigidos a pequeñas y medianas empresas y grandes compañías, y distinguen iniciativas en ámbitos como la gestión medioambiental, la gestión social y el valor añadido a la sociedad, incluyendo cuestiones como la restauración, la biodiversidad, la economía circular, la seguridad y salud, la relación con las comunidades locales, la innovación o la conservación del patrimonio geológico y cultural.

En segundo lugar, se reconocen entidades destacadas, tanto públicas como privadas en España, así como entidades internacionales, por su liderazgo, innovación, sostenibilidad o capacidad de comunicación en el ámbito de las materias primas minerales. Por último, se premia a personalidades destacadas por su trayectoria profesional en el sector o por su labor en comunicación, divulgación e impacto social.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado independiente compuesto por representantes de la administración, la universidad, organizaciones ambientales, medios de comunicación y otros ámbitos de la sociedad civil, que valorará aspectos como la contribución al desarrollo sostenible y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el impacto real y medible de las iniciativas, su carácter innovador, su valor añadido y su capacidad de ser replicadas en otros contextos.

Las candidaturas deberán presentarse en formato digital antes del 30 de junio de 2026 e incluirán un resumen divulgativo, una memoria técnica y documentación gráfica. En el caso de proyectos empresariales, se valorará especialmente la aportación de resultados cuantificables que permitan medir el impacto de las actuaciones.

Desde su puesta en marcha, estos premios han ido consolidándose como un referente en el reconocimiento de la sostenibilidad en el sector extractivo. En su primera edición se otorgaron 23 galardones y en la segunda, celebrada el pasado año, se concedieron 37 premios tras la ampliación de las categorías.

Entre las empresas ya reconocidas destacan Son Bugadellas, Sulquisa, Saint-Gobain Placo Ibérica, Clariant Ibérica Producción, Heidelberg Materials Hispania, Hormigones del Sella, Sepiolsa, Molins Concrete and Aggregates, Holcim España, Mármoles Mam, Knauf Ibérica, Cementos Molins Industrial, Sibelco, SAMCA, Cemex España, Mármoles Bolmax, Tolsa, Áridos Carasoles, Eiffage Construcción y Metso, junto a instituciones como el CSIC y SGISE, así como entidades como el Ayuntamiento de Aznalcóllar o el Instituto de Tecnología Cerámica.

Con esta tercera edición, la Fundación Minería y Vida refuerza su compromiso de visibilizar el papel de la industria de materias primas como motor de desarrollo sostenible, destacando iniciativas que contribuyen a la transición ecológica, la innovación y el progreso social. Las bases se pueden consultar en la web oficial de los Premios Minería y Vida: https://fundacionmineriayvida.org/premios-nacionales-mineria...