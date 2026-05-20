La Fundación Minería y Vida sostiene que la transición ecológica necesitará "confianza social"

El presidente del Comité del Proyecto Rocas, Minerales, Sociedad y Vida, Pedro Mora, y el Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, Francisco José Conde López, en una mesa redonda. - FUNDACIÓN MINERÍA Y VIDA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Foro Minería y Vida, celebrada este martes en el Ateneo de Madrid, ha acogido a representantes institucionales, empresas, sindicatos, organizaciones ambientales, periodistas y expertos que han analizado el "papel estratégico" de los recursos minerales en el nuevo contexto geopolítico europeo, donde han concluido que la transición ecológica y digital necesitará minerales, pero también algo menos tangible, "confianza social".

Bajo el lema 'Del contexto global al territorio: recursos minerales para una transición con valor social', el encuentro ha puesto sobre la mesa la idea compartida a lo largo de la jornada de que "Europa no podrá avanzar hacia una mayor autonomía estratégica sin abordar al mismo tiempo la legitimidad social de los proyectos vinculados a materias primas minerales", según ha precisado la Fundación Minería y Vida en un comunicado.

Organizado por la Fundación Minería y Vida, han sostenido que el Foro se ha consolidado como un espacio de diálogo "cada vez más plural", incorporando voces del ámbito conservacionista, la divulgación científica, el periodismo ambiental, el sindicalismo y el territorio. Este enfoque ha marcado "buena parte" de los debates y refuerza la idea de que el futuro del sector dependerá no solo de la disponibilidad de recursos, sino también de su capacidad para construir consensos sociales.

En contexto, la inauguración ha contado con el apoyo institucional de la senadora del Grupo Parlamentario Popular y Vocal de las comisiones de Transición Ecológica y de Industria y Turismo, Teresa Mallada, y del subdirector general de Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Daniel Torrejón.

Este último ha subrayado en su intervención que "el futuro de la minería en España dependerá no solo de los recursos disponibles o de la capacidad tecnológica, sino también de nuestra capacidad como sector para generar confianza, integrarnos en el territorio y construir una relación más abierta y transparente con la sociedad".

RECURSOS MINERALES, AUTONOMÍA ESTRATÉGICA Y DEPENDENCIA EXTERIOR

Por su parte, la conferencia inaugural, a cargo del exsecretario de Estado de Energía y Recursos Minerales, Nemesio Fernández-Cuesta, ha situado el debate en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas y la competencia global por las materias primas estratégicas.

Asimismo, Fernández-Cuesta ha defendido que "sin un sector minero fuerte y moderno no hay transición energética, ni autonomía estratégica, ni soberanía industrial" y ha señalado que España tiene una "oportunidad histórica" para convertirse en un actor relevante dentro del suministro europeo de minerales críticos.

A lo largo de la jornada, distintas intervenciones han coincidido en que Europa afronta una "contradicción creciente", puesto que existe la necesidad de acelerar la transición energética mientras mantiene una "elevada dependencia exterior en recursos esenciales para tecnologías" como las baterías, las energías renovables o la electrificación.

LA IMPORTANCIA DE LA LEGITIMIDAD SOCIAL

Otro de los ejes centrales del Foro fue la relación entre minería y territorio. Los participantes han insistido según la fundación en que los proyectos mineros ya no pueden entenderse únicamente desde parámetros técnicos o económicos y defendieron la necesidad de construir procesos basados en la escucha, la participación y la generación de valor compartido en las comunidades locales.

Al hilo, la comunicación y la percepción social del sector ocuparon también una "parte destacada" del debate. Los asistentes coincidieron en que existe todavía una "importante distancia entre el conocimiento técnico de la minería y la percepción pública de su papel en la vida cotidiana y en la transición ecológica".

En este sentido, la divulgadora científica y directora meteorológica de eltiempo.es, Mar Gómez, ha afirmado que "la minería tiene un problema de relato" y advirtió de que "si la sociedad no entiende para qué sirve, de dónde viene lo que usa cada día y qué papel tiene en la transición ecológica, será muy difícil construir confianza".

Además, el Foro ha abordado la "necesidad" de fortalecer la cadena de valor asociada a las materias primas minerales y avanzar hacia modelos capaces de generar mayor impacto económico e industrial en España, "conectando extracción, innovación, industria y desarrollo territorial".

En suma, la Fundación Minería y Vida publicará en las próximas semanas la memoria completa del tercer Foro, con las principales conclusiones y propuestas surgidas durante la jornada.