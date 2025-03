Las fundaciones Endesa e Integra prevén mejorar con un programa la empleablidad de 80 personas vulnerables en Andalucía

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa y Fundación Integra lanzan una nueva edición de su programa 'Cambiando Vidas' en Andalucía, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de 80 personas en situación de exclusión social severa en la región.

El acto ha tenido lugar este miércoles en la sede de Endesa en Sevilla, y en él han estado presentes, entre otras representaciones, la viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Beatriz Barranco; el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, y la directora general de Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios, además de voluntarios y participantes del proyecto.

El programa, que se desarrolla en Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón, Islas Baleares e Islas Canarias, ofrece formación, orientación y apoyo personalizado a colectivos como jóvenes en riesgo de exclusión, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia o refugiados, según detalla Fundación Endesa.

En una nota, ha destacado que desde su puesta en marcha en Andalucía en 2018 el programa ha conseguido impactar de "manera significativa" en la vida de 797 personas. "Muchas de ellas han logrado incorporarse al mercado laboral, lo que ha permitido, no solo mejorar su situación económica, sino también incrementar su calidad de vida y la de sus familias", ha resaltado.

Esta iniciativa cuenta con la participación de los voluntarios empleados de Endesa, quienes se implican impartiendo talleres de formación a los participantes. En total, 77 voluntarios de Endesa han formado parte de 'Cambiando Vidas' en Andalucía.

Mediante estos talleres los voluntarios ayudan a los participantes a mejorar sus conocimientos sobre el mercado laboral y los procesos de selección y trabajan juntos herramientas y habilidades para facilitar que pasen con éxito una entrevista de trabajo. Además de la formación, los candidatos reciben acompañamiento personalizado, con orientación profesional "que les permite poner en valor sus capacidades y mejorar su autoestima y confianza".

En sus intervenciones, los participantes han destacado el importante impacto de este proyecto. Uno de los participantes del programa, José Manuel Carmona, ha expresado que ha sido una oportunidad de reinsertarse en la sociedad y tener su vida en orden. Nacido en una familia desestructurada, varios actos delictivos le hicieron pasar por prisión. Cuando salió solo quería un empleo para empezar una nueva vida lejos del pasado.

"La búsqueda de empleo se me hacía un mundo, me acomplejaba mi pasado y tenía mucho miedo al rechazo", ha señalado Carmona. Según subraya, "el día que me dijeron que me contrataban fue un subidón. El trabajo es lo que me faltaba en la vida. Es el sustento de mi familia, me permite sacar adelante a mis hijas y eso es lo todo".

VOLUNTARIO: "TRATAMOS DE APORTAR NUESTRO GRANITO DE ARENA"

Por su parte, Daniel Calderón, empleado de Endesa, participó como voluntario en el programa en 2024 y, según su experiencia, "al final, los voluntarios tratamos de aportar nuestro granito de arena con nuestra mejor intención y experiencia, en los diferentes talleres, para ayudar a elaborar un CV adaptado al perfil de cada persona o dar nuestra visión de cómo deben afrontar una entrevista laboral, por ejemplo".

"Parece algo trivial, pero, en muchas ocasiones, no somos conscientes de que no todo el mundo tiene un ordenador o conocimientos ofimáticos para enviar un CV cuando, hoy día, ya prácticamente nadie coge un CV en mano. Estos talleres también nos hacen reflexionar y tomar conciencia de que fuera de nuestra burbuja hay situaciones en las que podemos aportar mucho con algo de nuestro tiempo", ha trasladado.

Durante su intervención, la viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha agradecido a la Fundación Endesa y a la Fundación Integra que este proyecto se sume a los de "las empresas y entidades que han integrado en sus estrategias los principios de la solidaridad y de la lucha contra la desigualdad".

En ese sentido, ha destacado la importancia de contar con programas "con vocación de continuidad" como es el caso de 'Cambiando vidas', que "ofrece a personas de colectivos vulnerables la posibilidad de emprender un nuevo proyecto de vida cimentado sobre un empleo digno, estable y de calidad".

Barranco ha recordado que la Consejería también moviliza recursos para favorecer la inserción laboral de los colectivos más afectados por el paro, entre los que ha citado el Plan de Empleo Joven, dotado con casi 500 millones de euros, o los 114 millones de euros que su departamento invertirá este año en apoyar la inserción laboral de personas con discapacidad en Andalucía.

En el acto, el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, ha expresado que "desde Endesa y Fundación Endesa, entendemos el compromiso social como uno de los pilares de nuestra identidad, una responsabilidad que nos impulsa a trabajar de forma activa para construir una sociedad más justa y solidaria. A través del área de Empleo y Emprendimiento de nuestra fundación, buscamos abrir caminos a quienes más lo necesitan, ofreciendo herramientas, apoyo y acompañamiento para que puedan recuperar su lugar en la sociedad".

Cerrando el encuentro, la directora general de Fundación Integra ha agradecido a Endesa y a su fundación su compromiso con este proyecto, asegurando que "cambia la vida de cada persona que participa en él. Es diferencial. Una iniciativa diseñada para ayudarles a retomar las riendas de su futuro, convirtiéndoles en protagonistas de su propio camino hacia la integración social y laboral. Les da las herramientas para conseguir un empleo que les permita salir adelante junto a sus familias, con independencia, seguridad y motivación".