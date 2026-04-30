García (Adelante) afirma que su objetivo no es el "sorpasso" a Por Andalucía, sino "echar" a Moreno

El candidato por Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha manifestado este jueves que el objetivo de su formación no es el "sorpasso" a la coalición Por Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, sino "echar" al actual presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

Durante su intervención, en Sevilla, en una nueva edición de 'Encuentros SER' con motivo de las elecciones autonómicas, García ha manifestado que a él le "da igual el sorpasso a Por Andalucía, Izquierda Unida y Podemos" y ha puesto el acento en algo "muy interesante" que arrojan las encuestas que se están haciendo públicas y que hay que tomar con "cautela" y es que su formación está "conectando" con ciudadanos de izquierda que no votarían "nunca a Izquierda Unida y Podemos" (ambos partidos en la coalición Por Andalucía).

Hay ciudadanos, según ha añadido, que "se sienten atraídos y empiezan a confiar en el andalucismo, en la forma de plantear las cosas y en la campaña" que está haciendo Adelante Andalucía. "Mi objetivo no es sorpasar a nadie, sino echar a la derecha", ha indicado García, apuntando que esa es la única manera de "salvar" la sanidad y educación públicas o el derecho a la vivienda.

García ha expresado que él tiene los "pies en el suelo" ante las encuestas que apuntan una subida de Adelante Andalucía: "Nosotros queremos subir, pero subir bien asentaditos, con los pies en la tierra, y con propuestas serias y rigurosas, y eso es lo que nos está haciendo conectar con cada vez más gente".

Ha reivindicado que Adelante Andalucía ha sido la "oposición contundente" al Gobierno andaluz del PP-A y el "azote" a Juanma Moreno en las cosas importantes y que "duelen, como la sanidad, la educación y la vivienda", al tiempo que se han presentado propuestas novedosas sobre "cosas que son de sentido común en la calle y que muchas veces los políticos nos están tocando".

Para García, "ha habido un sentimiento durante todos estos años de orfandad en la oposición a Moreno Bonilla, de que nadie desde la izquierda le estaba planteando" lo que había que plantearle, pero ahí "estaba Adelante Andalucía, con nuestros defectos y con nuestros errores, pero con humildad y con las cosas claras hemos intentado ocupar ese espacio de ser la oposición a Moreno".

"Una oposición con contundencia y con ideas nuevas y frescas", ha señalado García.

Sobre las diferencias con Por Andalucía, ha indicado que Izquierda Unida y Podemos tienen una posición distinta a la de Adelante Andalucía en relación a los "agravios" hacia esta comunidad desde el Gobierno central de PSOE y Sumar.

Eso es lo que está haciendo, a su juicio, que estén conectando con otros ciudadanos, ya que las encuestas señalan que Adelante Andalucía sube, pero Por Andalucía, con Izquierda Unida y Podemos, "no baja".

"Eso quiere decir que nosotros estamos conectando con otra gente diferente. Yo no quiero quitarle los votos a Izquierda Unida y Podemos, lo que quiero es conectar con otra gente", ha señalado.

Según García, "hay un millón de andaluces que en otros momentos ha votado a la izquierda o que incluso no se siente interpelado por las claves culturales típicas de la izquierda, pero que, de alguna forma, quiere sanidad pública, derecho a la vivienda y educación pública y necesitan una fuerza política que conecte de otra forma".

"Y a lo mejor se sienten desesperanzados o desilusionados con otras fuerzas de izquierda como Izquierda Unida y Podemos y ahí está Adelante Andalucía para conectar con más gente", ha indicado García, para quien hay "un montón de gente que no votaría a la izquierda si no estuviera Adelante Andalucía".

De otro lado, el candidato a la Junta se ha referido al "personaje de Moreno que nos han vendido": "Muy buena gente, muy amable, muy sensible".

"Yo creo que eso es un impostor, y la gran clave de la victoria hasta ahora del señor Moreno Bonilla ha sido la construcción del personaje", ha indicado García, convencido de que el presidente de la Junta "pactaría con el diablo con tal de mantenerse en el poder; es capaz de hacer eso o de cualquier otra cosa".

Asimismo, se ha referido al "rollo" que tiene Moreno cuando afirma que va a recurrir a la Inteligencia Artificial para reorganizar todos el sistema de sanidad, como que queda "muy moderno". "Lo que hace falta es desprivatizar la sanidad pública, déjese de rollo", ha apuntado.

Respecto a la prioridad nacional que defiende Vox, ha señalado que es una "trampa" porque lo que persigue ese partido es que echemos la "culpa" de los problemas en la sanidad o en la vivienda al inmigrante y que no "miremos para arriba", a las compañías privadas de sanidad ni a los fondos de inversión que acaparan viviendas por toda España.

"La única prioridad nacional que tiene Vox es la prioridad de forrar a cuatro listos, y cuando hablamos de los chiringuitos, ya apaga y vámonos", ha señalado.

LEY

José Ignacio García ha anunciado que Adelante Andalucía presentará en el Parlamento, en el primer mes de la legislatura, una ley andaluza contra el cáncer, que planteará "plazos máximos de 21 días desde que te detectan el tumor hasta que empiece el tratamiento".

También se recogerá "20 días desde que se acaba el tratamiento y se ha tenido una operación de mastectomía hasta que se hace la operación de reconstrucción de pechos", cubriendo los gastos asociados al cáncer.

A su juicio, es "alucinante que a las personas que han sufrido cáncer no se les esté cubriendo al 100% por parte de la Seguridad Social de aspectos fundamentales como un cojín terapéutico" o cremas imprescindibles para superar de manera bien la quimioterapia. "Eso tiene que estar cubierto por la sanidad pública y estas cosas las vamos a poner en una ley que vamos a presentar en el primer mes de la legislatura, gobierne quien gobierne", ha indicado.



