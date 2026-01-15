Moreno urge a Montero a retirar el modelo de financiación tras su "rotundo fracaso" en el CPFF: "Ni los suyos lo apoyan"

1042912.1.260.149.20260115141743 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de archivo) - Eduardo Briones - Europa Press

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la retirada del modelo de financiación autonómica que ha acordado "unilateralmente" con ERC y cuyo "rotundo fracaso" se constató ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde incluso las dos comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, lo rechazaron.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Juanma Moreno ha manifestado que Montero, que ayer se quedó "absolutamente sola", porque ni los suyos "apoyan" el modelo, "lo mínimo que debería hacer es retirar esa propuesta" y abrir una nueva negociación con "los representantes legítimos de las comunidades autónomas y no con un representante de un partido político y que está inhabilitado por la justicia", en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"Lo sensato y lo razonable sería que devolvieran este proyecto", ha indicado Moreno, sobre el modelo de financiación planteado por Montero. Ha añadido que hay que empezar "con lo que tanto pide el señor (Pedro) Sánchez, con una reunión multilateral, hablando con todos y no actuando de manera unilateral, como se ha hecho en el caso de la visita del señor Junqueras al Palacio de la Moncloa".

En el CPFF, según Moreno, "pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar": "Cuando se hace un traje a la medida de un partido independentista y separatista como Esquerra Republicana Cataluña, nada puede salir bien".

Juanma Moreno ha insistido en criticar la "negociación unilateral" que llevó a cabo el Gobierno central con el líder de un partido independentista, "condenado" por el Tribunal Supremo e "inhabilitado" y que "no representa a ninguna institución", en lugar de abrirse un debate con todas las comunidades.

"Se ha hecho justamente lo contrario, se ha buscado una fórmula sola y exclusivamente para contentar a ERC, para que apoye un presupuesto en la Generalitat de Cataluña y también la estabilidad del Gobierno central", según Moreno.

Ha manifestado que en CPFF se produjo un "contundente fracaso" de María Jesús Montero porque todas las comunidades autónomas, incluidas las dos únicas gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, "se opusieron al modelo de financiación" que presentó, a excepción de Cataluña, que es la "beneficiada y la promotora" de ese nuevo sistema.

"Un traje que se hace a medida del señor Junquera y de ERC, pero que no nos queda bien a los andaluces ni al resto de España; ese traje no nos lo podemos poner, y como no nos lo podemos poner, no nos lo vamos a poner", ha sentenciado Juanma Moreno, para quien estamos ante un "engaño y una trampa más, con una clarísima motivación electoral por parte de la señora Montero".

Y es una "trampa", según ha agregado, porque "con ese modelo sale mal parada Andalucía", ya que la financiación por un ciudadano andaluz está "por debajo" de la financiación por un ciudadano catalán, y "entre españoles no puede haber diferencia".

Ha señalado que el "principio de igualdad que durante tantos años ha defendido el viejo socialismo", ha sido "absolutamente reventado, simple y llanamente por las necesidades parlamentarias" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por eso los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias se han "opuesto" al nuevo modelo.