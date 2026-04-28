Gavira afirma que el apagón fue por "la gestión criminal del Gobierno" y critica las "medias tintas" de Moreno

Manuel Gavira en declaración a los medios en el Parlamento de Andalucía - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que el apagón que se produjo en el país hace un año fue consecuencia de "la gestión criminal del Gobierno de Pedro Sánchez y de las políticas de fanatismo climático que han condenado nuestra soberanía energética".

En declaraciones a los medios en Sevilla, Gavira ha afirmado que "un año después del apagón no sabemos qué pasó, el número de fallecidos, ni las consecuencia que trajo y ha traído a los españoles".

Ha señalado que, ante esta situación, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "no puede tener medias tintas ni puede ser simpático".

"Los andaluces el próximo día 17 de mayo no nos jugamos una alternativa entre el PP y el PSOE, sino que debemos elegir entre un gobierno como el de Moreno Bonilla que no se mete en líos o un gobierno como el que propone Vox que sea valiente y que combata la corrupción y la mafia del Partido Socialista", ha defendido Manuel Gavira.

Asimismo, ha añadido que "el 17 de mayo nos jugamos un gobierno que solucione los problemas que tenemos los andaluces" y que "no nos jugamos PSOE o PP, sino arreglar problemas o que todo quede absolutamente igual".

