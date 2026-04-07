Gavira afirma que Vox es el único que frenará "violaciones" y "ataques" de migrantes "ilegales" y no PP y PSOE

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) - El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado este martes que su partido es el único que frenará "las violaciones" y los "ataques" por parte de migrantes "ilegales" en ciudades y pueblos andaluces, y que no lo harán ni PP ni PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gavira, que ha estado acompañado del diputado de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Energía, José M. Figaredo, ha manifestado que lo que ha ocurrido en las poblaciones granadinas de Montefrío, donde "un inmigrante marroquí con un hacha ha agredido a los vecinos y ha habido tres heridos y una señora ha perdido un dedo", y de Zafarraya, donde un "inmigrante marroquí violó a una chica de 23 años" en un bar, no son "casos aislados".

Ha manifestado que estas son las consecuencias de las políticas de "puertas abiertas, de esas políticas del corazón así de ancho", del presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y de las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dar papeles a todo el mundo, con regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, y con sanidad universal gratuita".

"Estas son las consecuencias de las políticas del PP y del PSOE, y esto es lo que nos jugamos los andaluces el próximo día 17 de mayo", ha indicado Manuel Gavira, quien ha señalado que mientras los agricultores andaluces denuncian que las "ayudas no les llegan", cualquiera "que entre ilegalmente en nuestra nación, al día siguiente está empadronado y ya empieza a costarnos recursos a todos los españoles".

Ha señalado que los "inmigrantes ilegales nos están costando 11.000 euros a todos los andaluces".

"Y esto es lo que vamos a parar el próximo día 17 de mayo; si quieren ustedes violaciones y si quieren ustedes ataques en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de Andalucía, pues ya saben a quién tienen que votar, al señor Moreno o a la señora (María Jesús) Montero (candidata del PSOE-A a la Junta)", según ha indicado Manuel Gavira, quien ha insistido en que Vox es el único partido que puede "frenar" esta situación.

"El que entre ilegalmente, fuera; el que venga a hacer del delito su forma de vida, fuera, y el que venga aquí a vivir de las ayudas, del trabajo y del esfuerzo de todos los españoles, fuera", ha añadido, asegurando que ni Moreno ni Montero van a querer "hablar" de todo esto durante la campaña de las elecciones andaluzas

