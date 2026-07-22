Gavira nombra a un exdirectivo de Turismo Costa del Sol como secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (c), junto al viceconsejero de Turismo y Justicia, Rafael Sánchez Saus (6d), mantiene una reunión de trabajo durante una visita institucional a - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado en su reunión de este miércoles, 22 de julio, distintos nombramientos, entre los que figuran tres vinculados a la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que dirige Manuel Gavira (Vox), como el de Manuel Alejandro Lara León como nuevo secretario general para el Turismo, además de los de María José Cañizares como secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, y de Cristina Alejandra Jiménez como secretaria general de Administración Local.

Según se recoge en la referencia del Consejo de Gobierno, Manuel Alejandro Lara es MBA en Administración y Dirección de Empresas con máster en Marketing y Comunicación y Turismo Digital, y tiene una trayectoria de "cerca de 25 años vinculada al sector turístico".

En los últimos tres años, ha desempeñado el cargo de director para España y Portugal de Granicus-Simpleview, "una de las principales compañías tecnológicas del mundo especializadas en la gestión y promoción de destinos turísticos", desde donde "ha liderado procesos de transformación digital e innovación para administraciones públicas y destinos turísticos".

Con anterioridad, desarrolló durante dos décadas su carrera profesional en Turismo Costa del Sol, ocupando distintos puestos directivos relacionados con la tecnología, la promoción, el marketing y la transformación digital, hasta ocupar la Gerencia de Marketing.

Por su parte, la nueva secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, María José Cañizares Castellanos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia desde 1998.

Hasta su nombramiento, ejercía como directora del Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial de Almería. Anteriormente fue durante doce años secretaria coordinadora provincial de Almería, "liderando la implantación de la Oficina Judicial".

En el ámbito internacional es vicepresidenta por España de la Unión Europea de Letrados de la Administración de Justicia desde 2021, siendo miembro de la delegación española desde 2008.

Por su parte, Cristina Alejandra Jiménez, nueva secretaria general de Administración Local, nació en Granada en 1966, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especialista en gestión pública local.

Tras ejercer como abogada y desarrollar funciones técnicas en el ámbito de la administración local, desempeñó responsabilidades como concejal en distintos municipios de la provincia de Granada durante una década, y fue diputada provincial desde 2019 hasta 2022. Posteriormente, formó parte del Parlamento de Andalucía durante la XII Legislatura, donde ocupó la Vicepresidencia Tercera de la Mesa de la Cámara.

EL EXPORTAVOZ DE CS SERGIO ROMERO SERÁ DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles otros nombramientos como el del que fuera portavoz parlamentario de Ciudadanos (CS) en Andalucía Sergio Romero Jiménez como director general de Consumo.

Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1979, Sergio Romero es diplomado en Turismo por la Universidad de Sevilla y técnico superior en gestión comercial y marketing. En la XI Legislatura fue vicepresidente tercero del Parlamento, y en 2022 --ya con Ciudadanos sin representación en la Cámara andaluza tras los comicios autonómicos de aquel año-- fue nombrado coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Cádiz, cargo que ha desempeñado hasta ahora.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento, ya avanzado la semana pasada por el vicepresidente primero, Antonio Sanz, de María de los Ángeles García Rescalvo como nueva directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, la nueva directora gerente del SAS cuenta con más de 25 años de trayectoria asistencial, docente, investigadora y de gestión en el sistema sanitario de Andalucía, según se destaca en la referencia del Consejo de Gobierno.

Asimismo, en el ámbito de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, también se ha aprobado el nombramiento de Antonio Luis Cansino Osuna como director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR y máster universitario en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad --Instituto de Salud Carlos III-- y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el SAS, y desde enero de 2022 ha ejercido como director gerente del Hospital Universitario Costa del Sol, etapa en la que ha liderado la integración de la antigua Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol en el Servicio Andaluz de Salud, la consolidación del centro como hospital universitario, el desarrollo de nuevas prestaciones asistenciales, el impulso de la investigación biomédica y la culminación de la ampliación del hospital y de su cartera de servicios, según destacan desde la Junta.

NOMBRAMIENTOS EN AGRICULTURA Y EMPLEO

Por otro lado, en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se ha aprobado el nombramiento de María Luisa López Cánovas como secretaria general de Aguas, y de Ana Delgado Morgado como secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

María Luisa Cánovas nació en Navas de San Juan (Jaén) en 1977, es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y Máster en Liderazgo y Gestión Pública por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Su experiencia profesional en el sector público se inició en 2007, incorporándose a la extinta Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), actualmente Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en la que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad relacionados con la gestión de Infraestructuras Hidráulicas, en la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental.

Desde abril de 2019 ocupaba el puesto de directora de Gestión del Agua y Calidad Ambiental en Amaya, estando entre sus funciones marcar las directrices en las actividades de la agencia relacionadas con la Planificación, Gestión y Ejecución tanto en materia de Infraestructuras y Gestión del Agua como en materia de Sostenibilidad Ambiental, Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Por su parte, la nueva secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Ana Delgado, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogada de profesión. Actualmente era diputada provincial de Turismo, presidenta de la agencia Destino Huelva, secretaria del grupo de desarrollo rural y pesquero de la costa occidental de Huelva (Guadi-Odiel) y primera teniente alcalde en el Ayuntamiento de Lepe (Huelva).

Por último, en el ámbito de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se ha aprobado el nombramiento de Cristina Amador Naranjo como secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo.

Nacida en Sevilla, es ingeniera industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros Industriales de la Junta de Andalucía desde 2010. Desde agosto de 2022 ocupaba el cargo de directora general de Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

Con anterioridad, desempeñó el puesto de coordinadora de la Unidad Aceleradora de Proyectos, y a lo largo de su trayectoria en la Junta ha desarrollado funciones tanto en los servicios centrales como en la administración territorial.