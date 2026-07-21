Gavira valora la labor de Bernal y apuesta por "aprovechar la línea iniciada" por el anterior consejero de Turismo

El vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (i), y el viceconsejero Rafael Sánchez Saus (d), visitan la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz, Manuel Gavira (Vox), ha querido este martes "poner en valor lo que se ha hecho a nivel turístico en Andalucía" por parte de su antecesor como consejero de Turismo, Arturo Bernal (PP), de quien ha defendido que ha realizado "un trabajo bueno en algunas cosas", tras lo que ha señalado que el equipo que va a dirigir ahora dicha consejería debe aprovecharse "de esa línea iniciada".

Así lo ha apuntado Manuel Gavira en una entrevista en Canal Sur Televisión, seguida por Europa Press, en la que, en relación a las áreas de Turismo que gestionaba la Consejería que ahora dirige, ha valorado la celebración en Andalucía de eventos como los Grammy Latinos, las finales de la Copa del Rey de fútbol o la Copa Davis de tenis, acontecimientos que "ponen Andalucía en el mapa o la siguen manteniendo" ahí, según ha destacado antes de apostillar que "hay que aprovecharse de lo bueno", e ir "corrigiendo las cosas" que le "han gustado menos".

Así sucede también, según ha continuado, con lo que tiene que ver con "la Administración de Justicia", donde en la última legislatura "se ha avanzado en una línea" por parte del Gobierno de la Junta en la que cree que se puede "profundizar en ella, para que permita que lo que es la Administración de Justicia funcione rápido".

"Estamos hablando de las nuevas sedes judiciales, de la productividad, en este caso, de los funcionarios de Justicia, para que la carga judicial que hay en los juzgados se alivie lo más rápido posible", ha precisado el nuevo consejero del ramo.

Y, en materia de Administración Local, que es otra competencia que asume como vicepresidente segundo, Manuel Gavira ha indicado que hay que tratar la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y "cómo esos impuestos que van de la Junta de Andalucía a los gobiernos locales puedan llegar de una manera clara y, sobre todo, también vinculados a lo que es la rendición de cuentas".

En ese punto, ha llamado la atención acerca de que "en Andalucía la mitad de los ayuntamientos no rinden las cuentas que tienen", y sobre los "problemas" que hay con consistorios "intervenidos, y ayuntamientos que no dan las aclaraciones ni tienen la transparencia que tienen que tener".

De esta manera, Manuel Gavira ha concluido señalando que, como vicepresidente y consejero del Gobierno andaluz, va a "avanzar, a seguir los caminos que sean buenos", y a "retocar y mejorar" aquellas cuestiones en las que crea que se pueda hacer eso.