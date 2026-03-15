Gavira (Vox) felicita a Pollán por "seguir creciendo" en Castilla y León: "La ola del sentido común es imparable"

Archivo - Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, en rueda de prensa en Cádiz. - VOX - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha felicitado este domingo 15 de marzo al candidato de su partido a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, por el resultado obtenido en las elecciones autonómicas de esta comunidad que, a su juicio, evidencia que "la ola del sentido común es imparables".

Gavira se ha pronunciado de este modo en su cuenta oficial de la red social X después de que el propio Pollán compareciese para valorar el resultado electoral, que sitúa al PP con una subida de dos escaños, hasta los 33, al igual que el PSOE, que también gana dos procuradores más, hasta los 30, mientras que Vox logra un representante más, hasta los 14, lo que deja a la formación que lidera Santiago Abascal la llave para la reelección del popular Alfonso Fernández Mañueco.

"Enhorabuena a Carlos Pollán y a todo el equipo de Vox en Castilla y León. Seguimos creciendo. Seguimos avanzando. ¡La ola del sentido común es imparable!", ha publicado el portavoz parlamentario de Vox Andalucía poco antes de las 23.00 horas.



