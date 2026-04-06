Gavira (Vox) subraya que "no hay de qué presumir" cuando una cuarta parte de los parados españoles son andaluces

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 17 de mayo, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Lebrija (Sevilla). - VOX EN ANDALUCÍA

LEBRIJA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha considerado este lunes sobre los datos de paro registrado del mes de marzo y de afiliación a la Seguridad Social, que han difundido sus respectivos ministerios, que "no hay nada de qué presumir en relación con el empleo".

Ha argumentado en este sentido que "uno de cada cuatro parados que hay en España es de Andalucía; uno de cada cuatro, casi el 25%", por lo que ha asegurado que esas cifras no se pueden "ni admitir ni consentir".

En declaraciones a los medios de comunicación en Lebrija (Sevilla), donde ha visitado la Comunidad de Regantes del Sector B-XII, ha ahondado en ese análisis de la representatividad andaluza en el paro nacional para apuntar aquí que "hay tres provincias de Andalucía, Sevilla, Cádiz y Málaga, que están entre las seis provincias de España con más parados".

El paro descendió en marzo en Andalucía en 8.836 parados, dato que representó un 38,5% de la bajada total en España, que fue de 22.934. El descenso relativo de Andalucía fue de un 1,5% frente al 0,94% nacional. La comparativa interanual arroja que la bajada ha sido de 63.584 parados, un 39,6% del total nacional, que fue de 160.426.

Las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) contabilizan en Andalucía 579.638 parados, dato que supone el 23,9% del total nacional, que es de 2.419.712 desempleados.

Tras advertir de que con estos datos "verán ahora los del Partido Popular y los del Partido Socialista presumir de los datos", Gavira inferido que "no tienen nada de que presumir", antes de esgrimir lo que ha llamado "la trampa, la mentira, la falacia de los fijos discontinuos inactivos".

Los datos de marzo los ha enmarcado en la reciente celebración de la Semana Santa, además de ser la primavera el periodo de inicio de "la época de ferias, de fiestas en nuestra tierra", por lo que en ese caso "la hostelería, el sector servicios, tira del empleo", para precisar entonces que pasada la época estival, a partir de septiembre "desgraciadamente, el paro vuelve a subir".