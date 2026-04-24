El general jefe de la División 'Castillejos' preside en Córdoba una parada con motivo del XLI aniversario de la BRI X

Un momento de la parada militar conmemorativa del XLI aniversario de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, celebrada en la base de Cerro Muriano. - BRI X

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El general jefe de la División 'Castillejos', Luis Francisco Cepeda, ha presidido este viernes la parada militar que ha conmemorado el XLI aniversario de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y que ha tenido lugar en la propia base de la BRI X, en Cerro Muriano (Córdoba).

Según ha informado la BRI X en una nota, con la Brigada formada en los Llanos del Conde, al son del himno nacional interpretado por la Banda de Guerra, se ha incorporado a su puesto en formación la bandera del Regimiento Acorazado 'Córdoba' 10, y la parada ha dado comienzo con la llegada del general Cepeda, quien, una vez recibidos los honores que por ordenanza le corresponden, ha pasado revista a la fuerza.

En primer lugar, el general jefe de la División 'Castillejos', Luis Francisco Cepeda ha impuesto al guion de la Brigada la corbata conmemorativa de la operación Balmis, desarrollada durante la pandemia, y la corbata que distingue a la Brigada por su participación en la operación de refuerzo de la presencia avanzada (eFP), en Letonia.

Esta distinción tiene por objeto promover el espíritu de unidad, fomentando la motivación del personal destinado en la misma, haciéndoles partícipes de su historial y manteniendo vivo el recuerdo de la historia de la Unidad y de los miembros que la forjaron. A continuación, se ha procedido a la imposición de condecoraciones al personal civil y militar que, por su trabajo y desempeño de sus funciones, ha destacado y se ha hecho acreedor de ellas.

Tras la lectura de la efeméride, que relata la creación de la Brigada que este viernes cumple su XLI aniversario, se ha procedido a la entrega del 'Premio Guzmán el Bueno'. Instaurado en 2008 y con el que, anualmente, la Brigada hace entrega de este galardón a personal civil que se haya distinguido por su constante y desinteresada labor de apoyo y cooperación con la unidad y divulgación de la cultura de defensa.

Este año, el premio ha sido concedido al doctor en Historia, investigador, escritor y exmilitar, José Soto Chica. Esta concesión reconoce su vinculación y compromiso con la Brigada 'Guzmán el Bueno', donde ha impartido conferencias y colaborado en diferentes actividades culturales. Además, Soto Chica es embajador de la Marca Ejército desde el año 2023 y su trayectoria es ejemplo de resiliencia, compromiso y vocación de servicio.

Tras la alocución del general jefe de la Brigada, ha tenido lugar un homenaje a los que dieron su vida por España durante el cual se ha interpretado el himno 'La muerte no es el final'. La parada militar ha concluido con el desfile de las unidades a pie y de las unidades acorazadas y mecanizadas.