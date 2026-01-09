Gobierno afirma que Junta "no tiene excusa para no apoyar" la nueva financiación: "Más recursos de los que pedía Moreno"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado el hecho de que esta comunidad autónoma sea la que "más recursos" vaya a recibir con la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica, presentada esta viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretamente, 4.846 millones de euros más respecto al modelo vigente.

La propuesta del nuevo modelo de financiación supone para Andalucía un incremento de casi 4.850 millones de euros al año respecto al actual sistema, según ha agregado Fernández en rueda de prensa en Sevilla.

"De los 21.975 millones de euros que se inyectan al nuevo modelo de financiación, Andalucía recibiría el 23 por ciento de ese total de incremento, por encima de su peso poblacional", ha apuntado.

"Es la comunidad, por lo tanto, que más recursos recibe, tanto por la nivelación vertical, es decir, por la aportación extraordinaria del Gobierno de España, como por la nivelación horizontal, por esa compensación que hay de solidaridad interterritorial entre las comunidades autónomas", ha señalado.

Pedro Fernández ha manifestado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en su día que iba a pedir 4.000 millones de euros más al año de financiación autonómica para esta comunidad y ahora, la propuesta que ha presentado Montero, recoge "4.850 millones más", de manera que "no hay excusa ninguna para no apoyar este nuevo modelo".

Ha preguntado a Juanma Moreno dónde está "la propuesta" del PP sobre un nuevo modelo de financiación autonómica y si "supera" esa mayor financiación extraordinaria que se plantea en la reforma anunciada por Montero.

"No hemos escuchado al señor Moreno Bonilla ni al Partido Popular proponer ningún otro modelo alternativo al que ahora se ha propuesto", ha agregado el delegado del Gobierno central, quien ha valorado el "reto" que tenía Montero por delante de poner sobre la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica.

Ha manifestado que el nuevo modelo presentado por Montero "parte del principio de que todas las comunidades autónomas salgan beneficiadas; de que el conjunto de España mantenga no solamente el nivel actual, sino que incremente su capacidad de financiación, y que todo se hace sobre la base del principio de la solidaridad interterritorial, que es la base de la financiación autonómica".

"El objetivo principal es garantizar, reforzar y ampliar esa solidaridad para reforzar los servicios públicos, que son competencia de las comunidades autónomas, especialmente la sanidad, la educación, la dependencia y también la vivienda", ha señalado.

Para Fernández, el nuevo modelo de financiación "tiene que servir para seguir mejorando los servicios públicos" que debe prestar la Junta de Andalucía, que "va a disponer de mayores recursos".

Ha querido dejar claro que el Gobierno central "no está en la confrontación, sino que está en ese ánimo de consenso, especialmente con la principal fuerza de la oposición, como es el PP", pese a que éste partido "ha rechazado los ofrecimientos" hechos por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para abordar un nuevo modelo de financiación que garantice la prestación de los servicios públicos, con absoluta garantía e igualdad en todos los territorios de España.

Ha asegurado que cada una de las medidas que se han adoptado por el Gobierno de España en materia de financiación o distribución de recursos "ha beneficiado siempre a Andalucía".

Fernández ha querido recordar que, en los años del Gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía ha recibido "las mayores transferencias para su financiación de la historia": "53.800 millones de euros de financiación extraordinaria en estos últimos siete años, a los que se suma la propuesta del Gobierno de España de condonación de la deuda, que para el caso de Andalucía, representa 19.000 millones de euros y a lo que la Junta se opone, o las liquidaciones de entregas a cuenta de 731 millones y otros fondos".