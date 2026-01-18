El Gobierno andaluz cancela toda su agenda este lunes tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y Portavoz del Gobierno, Carolina España, junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, llegando a una rueda de prensa posterior a un Consejo De Gobierno. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decidido suspender al completo toda su agenda institucional programada para este lunes 19 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos diez muertos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.

Hasta una docena de consejeros del Gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos han sido cancelados.

También han cancelado sus convocatorias programadas para este lunes partidos como el PP-A, que tenía prevista una rueda de prensa en Sevilla de su secretario general, Antonio Repullo, o el PSOE-A, que tenía programada una rueda de prensa en su sede regional de la diputada en el Congreso Carmen Castilla.