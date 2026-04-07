El Gobierno anima a los estudiantes andaluces a pedir becas de estudio, cuyo plazo de solicitud termina el 18 de mayo

Archivo - Un estudiante realiza uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la UPV. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho este martes un llamamiento a solicitar las becas para el curso 2026-2027, ayudas para estudios postobligatorios cuyo plazo se abre este martes y permanecerá hasta el 18 de mayo a través del portal habilitado en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se prevé que la cifra de beneficiados en Andalucía supere los 240.000 del curso pasado.

Los alumnos que vayan a cursar bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo en el plazo fijado, aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar el que viene o si van a continuar o no con su formación, ha explicado el Gobierno en una nota.

Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, alrededor de 20.000 estudiantes en España, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

La segunda novedad se refiere al alumnado con discapacidad: cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora "específica" para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular.

Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo el presupuesto destinado a estas becas por importe de 2.559 millones de euros.