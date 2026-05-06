El Gobierno asegura que atenderá a pasajeros "con todas las garantías" y que hay "contacto continuo" con Canarias

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, interviene para presentar a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. A 6 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo atenderá a los pasajeros del crucero MV Hondius, del que ha sido evacuados tres pacientes sospechosos de hantavirus, "con todas las garantías" y ha confirmado que hay "contacto continuo" con Canarias, comunidad autónoma en la que fondeará finalmente el barco.

En declaraciones a los medios tras presentar a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, Cuerpo ha subrayado que "las autoridades españolas están en contacto continuo y en colaboración con las autoridades internacionales, las sanitarias desde luego, para ser capaces de hacerlo con todas las garantías".

En cuanto a las quejas del presidente de Canarias, que aseguraba que no había sido informado de que el crucero parará en su comunidad, el vicepresidente primero ha apuntado que "la ministra de Sanidad y el ministro de Administración Territorial han estado en contacto continuo" con él. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".

En relación con este crucero, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tres pacientes sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero y se dirigen a Países Bajos, donde recibirán atención médica. Según ha indicado Tedros en la red social 'X', la evacuación y el traslado ha contado con la coordinación de la OMS, la naviera y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Por el momento, la OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, "colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario", ha añadido el director general. Asimismo, Tedros ha subrayado que ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales. Por último, Tedros recalca que el riesgo general para la salud pública "sigue siendo bajo".