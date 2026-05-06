Montero: "Dijeron que no iba a ser candidata y aquí estoy. Dicen que me iré de Andalucía y me quedaré" tras el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante el turno de preguntas formuladas por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, dentro de una nueva edición del ciclo electoral de Europa - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que piensa quedarse en la comunidad autónoma andaluza tras las elecciones del próximo 17 de mayo al margen del resultado que obtenga, y al respecto ha subrayado que "dijeron que no iba a ser candidata" en estos comicios y lo ha sido, y ahora "dicen" que se irá "de Andalucía" y se quedará.

"Dijeron que no iba a ser candidata y aquí estoy. Dicen que me iré de Andalucía y me quedaré", ha comentado Montero al ser preguntada por su futuro político tras las elecciones andaluzas en el marco de su participación, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, del ciclo electoral organizado por la agencia Europa Press con candidatos a la Junta en los comicios del 17M, donde la dirigente socialista ha sido presentada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

A este foro han asistido, entre otros, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y Susana Díaz; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el secretario general de UGT-A, Óskar Martín.

Preguntada por las encuestas que pronostican un resultado desfavorable para el PSOE-A en estos comicios, que podría ser el peor de su historia en unos comicios andaluces, María Jesús Montero ha señalado que, para ella, la verdadera encuesta es la que está "en la calle", en lo que se puede ver, en "lo que la gente te dice, cómo te anima, cómo se encuentran en un acto, cuáles son los colectivos que te reclaman, qué escuchas de lo que te dicen, de lo que no ha hecho el Gobierno de Andalucía".

"Me parece además una falta de respeto que algunos hablen" de que le "faltan tres o cinco votos" en dichos comicios, ha añadido Montero en alusión al presidente del PP-A y candidato a la reelección para presidir la Junta, Juanma Moreno, a quien ha venido a replicar que "le faltan todos los votos, porque las urnas" del 17M "están vacías", por lo que "no se puede hablar de que a uno le faltan 20 ó 50 votos".

Ha incidido en señalar que hablar así le parece "una falta de respeto al ejercicio democrático", al tiempo que ha subrayado que lo que pase en dichas elecciones "será lo que los ciudadanos quieran que sea, no lo que los que están interesados en una cosa quieran que sea".

"Será lo que la gente quiera que sea", ha remachado María Jesús Montero, quien en ese punto ha incidido en denunciar la estrategia que, en su opinión, existe para "desmovilizar el voto progresista" de cara al 17M, impulsando así "una trampa muy clara", la de transmitir al electorado la duda de "para qué" ir a votar "si está todo decidido".

Frente a esa idea, Montero ha aseverado que "no hay nada decidido" para dichas elecciones, y "en esta tierra" hay experiencia de sorpresas en el resultado de comicios autonómicos respecto a lo que apuntaban las encuestas, según ha subrayado, para citar como ejemplos lo sucedido en las elecciones de 2012, cuando el PP-A de Javier Arenas ganó, pero sin la mayoría absoluta que vaticinaban las encuestas, o las de 2018, cuando el PSOE-A entonces liderado por Susana Díaz perdió la Junta pese a ser la fuerza más votada, merced al pacto de gobierno que suscribieron el PP-A y Ciudadanos y al apoyo de Vox a la primera investidura de Juanma Moreno.

Montero ha defendido que "es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de su poder, del poder del voto, de la capacidad de ir y participar" en las elecciones, y ha subrayado que ella pretende "movilizar ese voto progresista, que quien ha votado alguna vez al Partido Socialista vuelva a depositar la confianza" en su formación, así como ha dicho que espera y pide que "el tratamiento que se da de la información política sea proporcionado y ecuánime".

"Porque a veces a algunos les interesa demasiado el que parezca que aquí no hay nada que hacer o, dicho de otra manera, que todo está hecho", y los socialistas salen "a ganar" y van "a ganar" en estas elecciones, según ha abundado.

FUTURO POLÍTICO

Preguntada por lo que tiene previsto hacer después del 17 de mayo, María Jesús Montero ha respondido que, "por supuesto, presidir la Junta de Andalucía", y a la pregunta de qué hará si no logra ese objetivo, la candidata socialista ha puesto de relieve que "dijeron que no iba a ser finalmente la candidata del PSOE de Andalucía porque iba a ser otro, y aquí estoy". Y "dijeron que no iba a ser la presidenta de la Junta y lo seré".

"Dicen que me iré de Andalucía y me quedaré", ha proclamado la candidata socialista, que se ha quejado de que "pretenden todo el tiempo quitarle valor a algo tan importante como el paso" que ella ha dado "para venir a Andalucía, para seguir trabajando" en esta comunidad y para dejarse "la piel" como, según ha indicado, se la está dejando, y en este marco ha insistido en lamentar la "deshumanización" de su persona que cree que está sufriendo.

"Cualquiera que me conozca sabe que soy persistente en la tarea y que siempre, siempre, salgo a ganar", ha sentenciado María Jesús Montero para finalizar.

