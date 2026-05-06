El PSOE de Almería atribuye a una "acción organizada" los actos vandálicos contra su publicidad electoral

Carteles electorales del PSOE parcialmente arrancados en un municipio de la provincia de Almería. - PSOE

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, Nicolás Ayala, ha señalado que los actos vandálicos contra la publicidad electoral de su partido registrados en varios municipios de la provincia "parecen ser una acción organizada" tras constatar que en localidades como Huércal-Overa, Serón, Adra, Dalías y Félix se han arrancado carteles y pancartas hasta en dos ocasiones.

Ayala ha sostenido en una nota que estos hechos buscan "entorpecer el desarrollo normal de la campaña electoral" y, "sobre todo, atacar los valores democráticos que deben imperar en nuestra sociedad".

El responsable socialista ha lamentado que "estos hechos, que nunca antes se habían producido con tanta profusión y en tantos puntos de nuestra provincia, se enmarcan dentro de un clima de crispación que se ha instalado en España en los últimos años".

En su opinión, "esta tensión, alimentada por discursos de odio y confrontación de partidos como Vox, encuentra la complicidad silenciosa del PP, que lejos de frenar este tipo de comportamientos, los tolera y en ocasiones los amplifica".

"Es lamentable que algunos partidos estén más preocupados por dividir a la sociedad y fomentar el enfrentamiento que por construir un entorno de respeto y convivencia, valores que son esenciales para nuestra democracia", ha apuntado Ayala.

El secretario de Organización del PSOE de Almería ha subrayado que su formación es un partido con más de 140 años de historia, "que ha luchado siempre por la igualdad, la justicia social y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos".

Asimismo, ha asegurado que los socialistas no se "amilanan" ante este tipo de comportamientos, que, "lejos de contribuir al debate político, son una amenaza para la calidad democrática de nuestras ciudades y pueblos".

Ayala ha trasladado a los almerienses una reflexión ante estos hechos: "¿Qué Almería queremos? ¿Una en la que los actos vandálicos y el comportamiento de quienes actúan como abusones y matones marquen el camino? ¿O una Almería donde prime la convivencia, el respeto y el trabajo conjunto por el bienestar de todos?".

Así, ha remarcado que desde el PSOE trabajan "para construir una provincia donde todos tengan cabida, donde el respeto sea la norma y donde las diferencias políticas se resuelvan con diálogo y propuestas, no con ataques ni violencia".

"Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía para que entre todos defendamos los valores democráticos que nos unen y nos fortalecen como sociedad", ha sentenciado.