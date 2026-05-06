Maíllo (Por Andalucía) promete "prohibir" la instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas en tierras agrarias

Maíllo atiende a los periodistas en Castro del Río. - POR ANDALUCÍA

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha prometido este miércoles "prohibir la instalación" de plantas "fotovoltaicas, eólicas o solares" en tierras "cultivables", de forma que, en caso de llegar al Gobierno de la Junta de Andalucía tras el 17M, Por Andalucía solo permitirá estas instalaciones de forma "planificada" por la Junta y en "tierras baldías".

Así lo ha anunciado, en una atención a medios de comunicación en Castro del Río (Córdoba), donde ha expresado su oposición a las macrogranjas por la "contaminación, malos olores" y nulo beneficio que reportan "para el territorio" donde se instalan. A continuación Maíllo ha dado a conocer la propuesta de prohibir la instalación de plantas generadoras de energías renovables en suelos agrícolas productivos para proteger el campo andaluz, ya que "la transición energética no puede darse a costa del sector primario" y, por eso, se priorizarán "400.000 hectáreas de tierras baldías antes de tocar un metro cuadrado de tierra fértil".

De esta forma ha presentado una de las propuestas centrales de su programa para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, que pasa por "paralizar las expropiaciones" y "prohibir" la instalación de energías renovables en suelos agrícolas productivos, siguiendo el modelo francés. La medida busca frenar lo que considera un "expolio del campo andaluz" por parte de fondos de inversión y grandes empresas energéticas.

Maíllo ha detallado que, si su coalición gobierna, se crearán zonas estratégicas agroganaderas donde la Junta tendrá preferencia de compra, mediante tanteo y retracto, para evitar que tierras fértiles acaben en manos de proyectos energéticos. "El desarrollo renovable no debe destruir el empleo rural. Por eso priorizaremos su instalación en las 400.000 hectáreas de tierras baldías disponibles en Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, Maíllo ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por "haber convertido a la Junta en un facilitador de oportunidades para los fondos de inversión extranjeros", pues "publicaron un mapa de zonas aptas para fotovoltaicas y lo retiraron tras las quejas de las grandes empresas".

"Luego --ha proseguido-- declararon macroproyectos de utilidad pública para expropiar tierras a agricultores y, para saltarse la Ley, trocearon los proyectos para que no superaran los 50 megavatios y así evitar el control del Ministerio", según ha señalado el candidato de la coalición de izquierdas andaluza.

Maíllo ha recordado que existen decisiones judiciales que han declarado varios de esos proyectos en fraude de ley, y ha puesto ejemplos como "Lopera, Vega de Granada, Coín o Gaucín", lamentando que, "sin embargo, cuando tocaba expropiar a la Casa de Alba, Moreno no se atrevió. Eso lo dice todo".

Frente a este modelo, Por Andalucía apuesta por "comunidades energéticas respetuosas con la actividad agroganadera, soberanía energética y energía verde y barata, que no dependa de terceros países".

"Queremos transición energética, pero no a costa del campo. No permitiremos que un metro cuadrado más de tierra fértil en Andalucía se utilice para placas fotovoltaicas o aerogeneradores y, además, aseguraremos que las nuevas instalaciones se hagan conforme a una exigente planificación a nivel andaluz", ha concluido Maíllo.