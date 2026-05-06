Vox acusa a PP y PSOE de "llevar décadas ignorando las necesidades de Málaga en movilidad"

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, frente a la Estación María Zambrano de la capital en un acto. - VOX

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha criticado frente a la Estación María Zambrano de la capital "el grave problema de movilidad que sufren a diario miles de malagueños" y ha informado de las principales propuestas de Vox "para afrontar una situación que se ha convertido en un problema estructural para toda la provincia".

"Lo hacemos aquí, precisamente en la estación de tren María Zambrano, un icono de la movilidad en Málaga y un icono destrozado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que nos ha tenido casi cuatro meses desconectados", ha afirmado el candidato de Vox.

Sevilla ha subrayado que la provincia es "una potencia económica que crea empleo, atrae turismo, gana población y genera riqueza para el conjunto de España". Sin embargo, ha lamentado que "el PP y PSOE llevan décadas ignorando las necesidades prioritarias de Málaga en materia de movilidad".

El cabeza de lista de Vox por Málaga ha advertido de que, "de las 14 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que no tienen conexión ferroviaria, cinco están en la provincia de Málaga y concretamente en la Costa del Sol", siendo esto "a lo que nos ha relegado el bipartidismo durante décadas".

El candidato de Vox ha lamentado también la situación del Cercanías, que soporta "una ocupación del 172%" y "registra meses con hasta 120 incidencias". Asimismo, ha criticado el colapso de carreteras como la A-7, con "más de 90.000 vehículos diarios" y "cientos de accidentes al año".

Frente a esta situación, Sevilla ha censurado que "la única alternativa planteada por las administraciones sea la AP-7, una de las autopistas más caras de España, que sangra directamente el bolsillo de todos los malagueños".

"El mensaje que trasladan el PP y el PSOE es muy claro: o tienes tiempo para perderlo en la carretera o pagas. Esa es la solución que nos dan desde las distintas administraciones en las que gobiernan", ha afirmado.

En este punto, Sevilla ha detallado que Vox propone "el refuerzo y la modernización del Cercanías", así como la puesta en marcha del tren litoral desde Nerja hasta Algeciras, "pero de verdad, con plazos concretos y reales, no como una promesa política más de las que nos tienen acostumbrados".

Entre las medidas defendidas por Vox, Sevilla ha incluido también "la eliminación de los peajes de la AP-7 y la AP-46, la llegada del metro al Parque Tecnológico y al Rincón de la Victoria, y actuaciones concretas sobre los ejes viarios más colapsados, como el Guadalhorce o carreteras fundamentales para la vertebración de la provincia como la A-397 entre Ronda y San Pedro de Alcántara y la A-366 entre Ronda y Coín".

Además, ha destacado "la necesidad de reforzar el servicio interurbano de autobuses, imprescindible para muchos vecinos que necesitan desplazarse cada día por motivos laborales, educativos, sanitarios o familiares".

"La provincia de Málaga tiene un problema estructural de movilidad y para VOX es una prioridad. Lo vamos a poner encima de la mesa a partir del 17 de mayo y nos vamos a esforzar para que todos los malagueños tengan la movilidad que necesita esta provincia", ha concluido Sevilla.