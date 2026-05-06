Montero valora el "magnífico trabajo" de Puente por la "seguridad" en infraestructuras: "El AVE a Málaga es un ejemplo"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, participa en el turno de preguntas formuladas por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, dentro de una nueva edición del ciclo electoral de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha destacado este miércoles "el magnífico trabajo" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a la "seguridad" de las infraestructuras ferroviarias.

"El AVE a Málaga fue un ejemplo de esto. Dijeron que íbamos a perder 1.200 millones durante las vacaciones de Semana Santa. Mentira. No solamente no se ha perdido dinero, es que hemos vuelto a tener récord en pernoctaciones. Muchas veces se quiere generar una alarma sobre las infraestructuras que no es real", ha afirmado Montero en un encuentro informativo organizado por Europa Press de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo celebrado en la Fundación Cajasol

La candidata socialista a la Junta ha subrayado que la inversión ferroviaria "se ha multiplicado por ocho" desde la llegada del PSOE al Gobierno central. "Cuando en una década no se hacen inversiones en infraestructuras, no se puede pretender que cuando aparecen los efectos se pueda arreglar todo de un día para otro, que es lo que el Partido Popular reclama", ha señalado.

"Hay incidencias porque ha habido mejora del servicio con respecto a las frecuencias, hubo que liberalizar el servicio de AVE, a más trenes, más incidencias, es lógico", ha apostillado.

Por otro lado, Montero ha subrayado la apuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez por Andalucía y ha asegurado que desde su llegada al Gobierno "ha cumplido con nuestro Estatuto de Autonomía respetando la inversión por habitante". Una cuestión, que según la candidata del PSOE-A, "el PP nunca cumplía".

En contraposición, Montero ha asegurado que Moreno "no ha hecho nada" en materia de infraestructura de su competencia y ha puesto de ejemplo la inversión del ejecutivo central en la conexión Algeciras-Bobadilla, que ha calificado como "nuclear para el sur de Europa".

"Nosotros hemos puesto más dinero que nadie en el Algeciras-Bobadilla. Es verdad, que tiene toda una tramitación que es mucho más lenta de la que a nosotros nos gustaría", ha explicado.



