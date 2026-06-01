El gobierno de Córdoba califica de "histórica" la feria por la afluencia, las mejoras y las cifras "récord"

Archivo - Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha destacado este lunes en el balance de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, que ha sido "una edición histórica, no sólo de afluencia, sino de mejoras", a la vez que ha apuntado que "se han registrado cifras récord, tanto en recogida de basura, consumo de agua y utilización de transporte público".

En una rueda de prensa, el concejal ha asegurado que la feria es "cada vez más moderna, más contemporánea y sirve para ir aprendiendo año tras año para hacer una feria mejor", citando entre las mejoras los toldos, "que es la gran novedad de este año" y que era "una demanda ciudadana", así como "el lleno" en el recinto ferial con las casetas, "no solamente más preparadas, sino totalmente aclimatadas y con mucha calidad".

Además, ha resaltado que es "una feria abierta y adaptada a la actualidad", al tiempo que "se ha recuperado una de las tradiciones que se venía demandando durante muchísimos años, la riqueza a la hora de adornar las casetas, la eficiencia a la hora de configurar la caseta y la calidad en la comida", con "la mejora en la oferta gastronómica".

Entre los datos, ha apuntado que "uno de los indicadores más importantes" ha sido el que arroja la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), que en el año 2006 ha tenido un consumo de agua de un 7% más sobre el de 2024 y 2025; en Sadeco, se han recogido más de 435.000 kilos de residuos, "un 1,8% más que el año anterior que ya también fue un año bastante bueno en las cifras globales", ha subrayado, precisando que "se ha recogido un 17,6% más de vidrio".

EL ALBERO Y "ÉXITO" EN SEGURIDAD

Asimismo, el concejal ha comentado que desde Sadeco se han realizado dos barridos diarios completos de toda la feria con nueva baldeadora de agua ante "el problema del polvo". También, ha elogiado "el éxito rotundo" en materia de seguridad con el reparto de competencias entre Policía Nacional y Local, de modo que "la coordinación entre ambos cuerpos ha sido ejemplar", ha enfatizado, añadiendo la labor de la Guardia Civil.

Igualmente, ha apuntado al trabajo pionero del agente virtual, cuya "tecnología ha servido para desmontar un negocio de taxi ilegal y para evitar que una persona causara un incendio en una caseta", entre otros servicios desarrollados. Se han adquiridos 30 detectores de metales, que han impedido la entrada en el recinto ferial de varias armas blancas, entre las que se encontraban varios cuchillos.

Por otra parte, la zona del botellón el miércoles se ha dividido en siete sectores de intervención "para posibilitar una actuación rápida" y Protección Civil ha dado pulseras con códigos QR ante la pérdida de niños, pero "no hay incidente reseñable" registrado, ha afirmado, puntualizando el caso de una niña que se perdió y "en vez de utilizar el código QR, fue desde donde se había perdido a la caseta donde le habían puesto la pulsera y allí rápidamente pudieron intervenir" para localizar a los padres.

En otro orden de cosas, el edil ha transmitido "un afectuoso saludo a los hosteleros que en un puesto de hamburguesas sufrieron un altercado violento", de forma que "nadie que acuda a trabajar merece enfrentarse a una situación de violencia como esta". Se han realizado más de 700 pruebas de alcohol, con una decena de positivos. Y en Policía Local se ha pasado de once denuncias penales en la feria de 2025 a cuatro en la actual.

MÁS DE UN MILLÓN DE VIAJEROS

En cuanto al transporte público, el delegado ha declarado que "sigue ganando terreno", de modo que en Aucorsa ha habido un incremento con respecto al año pasado de entre 2,5 y 3% de más viajeros, superando el millón de viajeros, siendo "una tendencia en alza sobre los años 2024 y 2025". Así, ha señalado a "un hito histórico el primer sábado, con más de 150.000 usuarios en este plan especial de feria".

De igual modo, ha indicado que "el aumento de personas no se ha correspondido con un crecimiento proporcional en el número de asistencias médicas", de manera que Cruz Roja ha tenido 1.202 servicios frente a los 1.260 del año 2025. Los principales motivos de estas intervenciones han sido heridas, traumatismos, alteración de conciencia o intoxicaciones por alcohol o drogas. Ha habido 50 evacuaciones a hospitales en ambulancia. Y los bomberos han atendido siete incidencias.

Respecto a la participación ciudadana, el concejal ha destacado que se ha convocado la Mesa de la Feria en distintos momentos antes y durante la feria para "escuchar y mejorar las características" de esta cita en el mayo festivo, a lo que ha agregado que se ponen ya a "trabajar para mejorar la feria del año 2027".