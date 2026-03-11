El Gobierno defiende que el incremento del presupuesto para becas "garantiza" la igualdad de oportunidades en Andalucía

Archivo - Inicio del curso académico en la Pablo de Olavide de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho este miércoles balance de los asuntos aprobados en el último Consejo de Ministros y ha asegurado que "cada martes se ven reforzados los pilares estratégicos de Andalucía, desde la educación, pasando por el empleo y la seguridad, hasta el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales", y ha puesto como ejemplo el nuevo plan de becas para el curso 2026/2027, con el que "lejos de focos y fotos, este Gobierno sigue legislando en favor de una educación pública y de calidad para que los recursos económicos no sean un freno al talento de los andaluces", con una cifra "histórica de 2.854 millones con la que seguir dando pasos para garantizar la igualdad de oportunidades y el apoyo al talento de Andalucía".

La convocatoria del próximo curso representa la novena subida consecutiva del importe de las becas desde 2018 y un 83% más si se compara con la cifra de 2018, "unos incrementos que reflejan claramente cuál es el interés, el fin de este Gobierno, contribuir con fondos públicos a que las familias puedan afrontar los estudios de sus hijos y consolidar el ascensor social que representa la educación pública en una sociedad de progreso", tal como ha recogido la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota.

"No podemos permitir que la formación de los hijos dependa de los ingresos familiares porque, si así llega a ser, estaríamos condenando a quienes menos recursos tienen a ver limitado su esfuerzo y su futuro a su situación económica", ha advertido Pedro Fernández, que ha relacionado este incremento de fondos para becas con los 16,3 millones aprobados este martes para financiar libros de textos y material didáctico en Andalucía. "Con esta inversión de más de 16 millones el Gobierno de España garantiza que la igualdad de oportunidades sea real desde el pupitre, eliminando las barreras económicas que impiden que los hijos de familias con menos recursos puedan acceder a los materiales básicos para su éxito escolar", ha añadido.

En línea con el objetivo de "reforzar lo público para que sea la línea transversal que proteja y beneficie a toda la sociedad", Pedro Fernández se ha referido a la nueva convocatoria de empleo público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 2.854 nuevas plazas y 3.240 para la Guardia Civil que "además de suponer una oportunidad de futuro de acceso a un empleo público, permite seguir incrementando las plantillas de ambos cuerpos como se está haciendo desde 2018 con las consecutivas convocatorias".

De hecho, ha detallado que "Andalucía ha cerrado 2025 con un aumento del 13,6% del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a 2018, porcentaje que en el caso de la Policía Nacional se eleva hasta el 19,2%, es decir, 2.294 profesionales más". Por lo que respecta a la Guardia Civil, "el número se ha incrementado en 1.352 agentes, un 9,1% más que hace siete años". En definitiva, ha añadido, "más profesionales, más efectividad, reposición de las plazas que sufrieron recortes en años anteriores a este Gobierno y más oportunidad de empleo".

Por último, Pedro Fernández se ha referido a la aprobación del I Plan de acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2026-2030, con una inversión de 414 Meuro y basado en cuatro ejes: autonomía, fomento de la industria, circularidad y gestión sostenible, un plan que, según ha afirmado, "tiene un marcado perfil andaluz, ya que nuestra comunidad representa el 34% del valor de la producción del sector minero nacional, y aglutina el 26,21% del empleo total, 7.925 personas". Fernández ha puesto como ejemplo el estroncio, "donde España es el único productor de este metal que se localiza principalmente en la provincia de Granada, concentrando la práctica totalidad de la producción nacional y europea, y por el que España se sitúa como segundo productor mundial tras China".