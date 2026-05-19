El Gobierno destaca el impulso del IFMIF-DONES un año después del memorándum firmado con Japón

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GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que "IFMIF-DONES representa el compromiso firme del Gobierno de España con la ciencia, la innovación y la cooperación internacional como motores de desarrollo y progreso".

Así, ha subrayado que, en apenas un año desde la firma del memorándum de colaboración entre España y Japón para el desarrollo de esta gran infraestructura científica internacional, "se han dado pasos decisivos para convertir este proyecto estratégico en una realidad tangible, asegurando financiación, consolidando alianzas internacionales y avanzando en la ejecución de las obras y contratos estratégicos".

El acelerador de partículas internacional, ubicado en Escúzar (Granada), es la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España, y se destinará a testar materiales para su posterior uso en reactores de fusión nuclear, un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada.

Desde la colocación de la primera piedra simbólica, hace ahora un año, el proyecto ha experimentado importantes avances en todos sus ámbitos.

En el plano internacional, se ha concretado la participación de Japón, Italia y la Comisión Europea, que se suman a España y Croacia. Además, se ha avanzado las negociaciones con Alemania y se han iniciado con Francia para la adhesión definitiva.

Por otro lado, tal y como ha explicado el delegado, en lo que respecta a la contribución española "se ha asegurado la primera fase de financiación con más de 200 millones de euros y se han adjudicado más de 250 millones de euros en contratos para los próximos cuatro años, lo que permite planificar el inicio de las obras del edificio principal que contendrá al acelerador para este año".

"A día de hoy el presupuesto comprometido a nivel internacional es de prácticamente el cien por cien", ha indicado Fernández".

Según ha abundado, "el proyecto situará a Andalucía y a España en la vanguardia mundial de la investigación y generará un importante impacto económico, tecnológico y de empleo cualificado tanto en Granada como en el conjunto del país".

Finalmente, el delegado del Gobierno también ha valorado el crecimiento del equipo humano del Consorcio IFMIF-DONES, que mantiene abierta una convocatoria pública para incorporar 33 nuevos profesionales destinados a reforzar todas las áreas de la organización.