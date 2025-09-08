El Gobierno destina más de 15.000 euros por daños en infraestructuras de Atarfe (Granada) tras el fuego de julio de 2024

Archivo - Bomberos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal en la Sierra de Mijas, en la provincia de Málaga. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha subvencionado con 15.354,26 euros al Ayuntamiento de Atarfe (Granada) para la recuperación de daños en infraestructuras municipales de este municipio del área metropolitana a causa del incendio forestal del 19 de julio de 2024.

Estas ayudas, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Granada en una nota de prensa este lunes, que afectan también a red viaria provincial e insular, están previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2024, por el que se declaraba "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" el territorio afectado como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre febrero y septiembre de 2024.

En concreto, esta subvención está dirigida a reparar los daños causados por los incendios forestales que tuvieron lugar el 19 de julio de 2024 en varios municipios de la provincia de Granada. La ayuda aprobada corresponde a la reparación del Camino de Pichelas, en el entorno del paraje Los Caballitos del Rey, con un importe de 30.708,53 euros.

En el ámbito nacional, la asignación máxima de subvenciones a las entidades beneficiarias para los proyectos aprobados asciende a 7.129.293,23 euros, que se distribuyen entre diez comunidades autónomas. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y realizadas las comprobaciones por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática procede a aprobar las subvenciones, que cubrirán como máximo el 50% de los trabajos de reparación de las infraestructuras municipales y redes viarias provinciales e insulares dañadas.

En el plazo máximo de tres meses las entidades beneficiarias --diputaciones provinciales y administración de las comunidades autónomas uniprovinciales-- deberán "remitir el certificado de adjudicación de cada uno de los proyectos de obra a los que les ha sido asignada subvención".