El Gobierno indulta a un preso por delito de drogas a petición de la hermandad de la Soledad de Granada

Archivo - Un preso, vestido de cortejo, es liberado por la Hermandad de La Soledad de San Jerónimo y Descendimiento de Jesús en marzo 2021. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha indultado a un preso condenado a tres años y diez meses de prisión por un delito contra la salud pública, en el marco de la tradición por la que la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y del Descendimiento del Señor cada año libera a un reo con motivo de su procesión en Viernes Santo desde el monasterio de San Jerónimo de Granada.

El Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este miércoles, a las puertas de Semana Santa, los indultos aprobados en la reunión del Consejo de Ministros, entre los que se encuentra el de este preso condenado por la Audiencia Provincial de Granada, que también le impuso una multa de 100.000 euros, con 71 días de arresto sustitutorio en caso de impago, por unos hechos cometidos en el año 2017.

Se le indulta la pena privativa de libertad pendiente a condición de no cometer "delito doloso" en cuatro años, según consta en la resolución, consultada por Europa Press.

En esta cofradía del Viernes Santo estaban a la espera de que esta misma semana, como es habitual, se oficializara la medida de gracia tramitada como cada año con la Audiencia Provincial de Granada, según han detallado a Europa Press desde la hermandad, conocida popularmente como la de Las Chías.

CEREMONIAL DE LIBERACIÓN

Según la tradición, y como viene sucediendo en los últimos años, el reo, vestido de cortejo, va escoltado por dos hermanos de la Soledad, junto a un tercero que lleva un cojín con el pergamino con la resolución del indulto.

El ceremonial tiene lugar en la Plaza de la Universidad, donde tras unas palabras de los representantes institucionales, judiciales y eclesiásticos se firma en público el pergamino de la liberación, ha detallado a Europa Press el hermano mayor, Patricio Carmona.

El reo va con la cara cubierta durante todo el trayecto de la hermandad, que tras este acto simbólico prosigue su camino para incorporarse a la carrera oficial.

La cofradía granadina recuperó este privilegio en 2010, después de 82 años, ya que llevaba sin hacerlo desde 1928, cuando le fue conmutada la pena capital a un reo que había sido acusado de homicidio y logró reducir su castigo a cadena perpetua gracias a la merced otorgada por Alfonso XIII.

Tradicionalmente, las cofradías solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública.

La coronación de la Virgen de la Soledad, obra datada en el siglo XVII atribuida a Pedro de Mena, fue reconocida canónicamente en el año 2022.