El Gobierno realiza una visita técnica a caminos rurales afectados por las borrascas en Santiago de Calatrava (Jaén)

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha realizado una visita técnica junto a la alcaldesa de Santiago de Calatrava, Rocío Zamora, para conocer el estado de conservación de distintos caminos rurales. - SUBDELEGACION GOBIERNO JAEN

SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha realizado una visita técnica junto a la alcaldesa de Santiago de Calatrava, Rocío Zamora, y el diputado de Infraestructuras, José Luis Agea, para conocer el estado de conservación de distintos caminos rurales pertenecientes a este término municipal, y que se han visto gravemente afectados tras los temporales de enero y febrero. La visita ha tenido un carácter técnico y ha permitido comprobar sobre el terreno el estado de estas vias agrarias, así como definir las necesidades más urgentes para su recuperación.

En el marco de esta jornada, se ha desarrollado una reunión de trabajo con responsables municipales y personal técnico para analizar la situación de los viales afectados y coordinar las actuaciones previstas en el corto plazo, tal como ha informado el Gobierno en una nota. Durante este encuentro, Manuel Fernández ha avanzado que el Gobierno de España reparará los cinco caminos rurales para los que el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava ha pedido ayuda económica al Ministerio de Agricultura para su mejora y puesta a punto de cara.

A esta ayuda se sumarán, al igual que en el resto de localidades jiennenses, los gastos de emergencia asumidos por el Ayuntamiento para garantizar el tránsito de agricultores y vecinos tras las lluvias, siempre que dichos costes hayan sido comunicados al Ministerio del Interior.

La asignación de estos fondos se ha realizado a partir de las necesidades trasladadas por los propios ayuntamientos, que han servido como base para la planificación de las inversiones. El subdelegado ha incidido en la importancia de que estos caminos estén plenamente operativos antes del inicio de la próxima campaña agrícola, dada su relevancia para el acceso a explotaciones y el desarrollo normal de la actividad en el medio rural.

Por su parte, Rocío Zamora ha informado de que las actuaciones programadas se deben a los desprendimientos y arrastres de piedras que han provocado que hayan colapsado algunos de los caminos agrícolas del término municipal. Según el informe de los técnicos municipales, la actuaciones previstas y para cuya ejecución se ha solicitado la ayuda al Gobierno de España asciende a casi 400.000 euros. Por su parte, la cuantía concedida por la Junta de Andalucía para afrontar estos daños es de 6.350 euros.

Se ha informado que, conforme a la Orden APA/142/2026, de 25 de febrero, será el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien impulse las actuaciones mediante encargos a la empresa pública Tragsa. Estas intervenciones abarcarán la reparación y acondicionamiento de caminos agrarios de uso público, así como infraestructuras de riego afectadas por los fenómenos meteorológicos registrados entre el 1 de enero y el 20 de febrero. Los trabajos previstos contemplan la restitución del trazado, la mejora de la plataforma y la recuperación de la estructura geométrica de los caminos deteriorados, con el objetivo de devolverles su funcionalidad y seguridad.