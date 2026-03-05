El Gobierno reclama a Moreno que aclare su "posición" sobre el uso de las bases de Rota y Morón en el conflicto con Irán

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reclamado este jueves al presidente andaluz, Juanma Moreno, que aclare su "posición" con respecto al uso de las bases norteamericanas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en el conflicto bélico con Irán que ha puesto en jaque toda la zona del Golfo.

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, Fernández ha insistido en pedir un "posicionamiento del Partido Popular, y en este caso concreto, de Moreno: que aclare si permite que, de forma unilateral y sin respetar los convenios existentes, se usen las bases, o si lo que hay es que respetar la soberanía nacional".

En relación a la petición realiza por la Junta al Ministerio de Exteriores de medidas "eficaces y urgentes" con las que atender a los andaluces que están atrapados en la zona de conflicto, algunos de ellos en situación vulnerable por ser enfermos oncológicos, por ejemplo, el delegado del Gobierno ha defendido que "todo el cuerpo consular está prestando atención e información".

Según el delegado, toda esta labor se está desplegando en una zona con un nivel de riesgo "muy importante" por lo que "las decisiones en cuanto a los desalojos y demás pues tienen que tener en cuenta esta circunstancia. La prioridad absoluta es la seguridad de los compatriotas en ese entorno del conflicto". "El Ministerio de Asuntos Exteriores está permanentemente monitorizando la situación".