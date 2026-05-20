El Gobierno se reúne con universitarios andaluces para enseñarles los servicios de la Administración General

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en la reunión mantenida con universitarios andaluces. - DELEGACION DEL GOBIERNO

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido este miércoles con un grupo de jóvenes universitarios de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (US) para darles a conocer los "servicios y cercanía de la Administración General del Estado" y, concretamente, el trabajo que desarrolla la institución a la que representa, "presente en muchísimos aspectos de la vida cotidiana".

Con motivo de la Semana de la Administración Abierta, que este año se celebra entre el 18 y 24 de mayo, la Delegación del Gobierno ha organizado este encuentro "para abrir las puertas con un doble objetivo, darles a conocer la historia de este edificio, la Plaza de España, desde su construcción, pasando por el Gobierno Civil hasta hoy, sede andaluza del Gobierno de España, y divulgar las tareas que desempeñan aquí los empleados públicos", ha indicado.

De esta forma, ha asegurado "podrán conocer que cuando necesiten convalidar un título, tramitar una ayuda, vacunarse para un viaje internacional, autorización para una empresa o la respuesta del Estado ante una emergencia o a una catástrofe, aquí estarán los servidores públicos y las instituciones trabajando todos los días para garantizar los derechos, prestar servicios y dar respuesta a los ciudadanos".

Por otra parte, la jornada de hoy, desarrollada bajo el título 'Del Gobierno civil a hoy. Un edificio, la historia de la Administración General del Estado', ha contado con la participación del profesor catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Julio Ponce, quien les ha explicado cómo ha ido evolucionando la historia de la Plaza de España y de las tareas que desempeña la Administración General del Estado en Andalucía, desde los antiguos Gobiernos Civiles hasta el actual modelo de Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, tal como recoge la Delegación en una nota.

Al finalizar la presentación, los participantes han realizado un recorrido por los distintos departamentos administrativos y conociendo cómo han ido evolucionando las funciones y los medios técnicos a disposición de los empleados públicos, desde los tipógrafos y las centralitas telefónicas manuales hasta herramientas digitales como Mi Carpeta Ciudadana, donde se puede consultar online diferentes datos personales, conseguir citas previas, acceder a información sobre diversos procedimientos, conocer notificaciones pendientes de leer y el estado de expedientes en trámite, entre otros.