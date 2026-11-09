El Gobierno traslada a UGT-A y CCOO-A su "firme compromiso" con el derecho a huelga en la antesala del 11N

Reunión de la delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, con los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Oskar Martín, respectivamente. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, ha mantenido una reunión con los secretarios generales de UGT Andalucía, Oskar Martín, y CCOO Andalucía, Nuria López, con motivo de la convocatoria de huelga general prevista para este próximo miércoles, 11 de noviembre, en la que les ha trasladado el "firme compromiso del Gobierno para proteger" el "derecho constitucional" a la huelga.

Así lo ha explicado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa difundida tras este encuentro en el que, según explica la misma fuente, se han abordado las cuestiones relacionadas con la organización de dicha jornada de huelga.

De este modo, Mabel Mayo ha expresado el "firme compromiso del Gobierno para proteger este derecho constitucional, recogido en el artículo 28 de la Carta Magna, en defensa de los intereses y libertades de la ciudadanía".

"El Gobierno debe velar por el ejercicio de una legítima herramienta de equilibrio en las relaciones laborales, por la libertad sindical y la participación democrática", ha agregado la delegada.