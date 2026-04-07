Granada abre sus patios a la cultura con 'Noches en los patios del boquerón' con música y poesía en vivo

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, y la Asociación de Vecinos del Barrio de El Boquerón presentan la iniciativa. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada pone en marcha la tercera edición de las 'Noches en los patios del boquerón', una actividad impulada por la asociación de los vecinos del barrio y que tendrá como protagonista a la poesía y la música a la hora del ocaso.

El Ayuntamiento ha acogido este martes la presentación de este proyecto que nace con la vocación de convertir el barrio en un referente cultural dentro de la ciudad de la Alhambra, revitalizando su tejido social y acercando la cultura a pie de calle. Durante tres viernes consecutivos del mes de abril, distintos espacios acogerán recitales poéticos y actuaciones musicales que ya han despertado un notable interés ciudadano, alcanzando en ediciones anteriores aforos superiores al centenar de asistentes en cada cita.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que este tipo de iniciativas "representan a la perfección el modelo cultural que queremos para Granada: una cultura abierta, participativa y que nace desde los barrios. Donde vamos a poner en valor espacios como los patios, muchos de ellos desconocidos incluso para los propios granadinos, es una forma de redescubrir nuestra ciudad a través de la cultura".

El programa arranca el viernes 10 de abril en el Patio Arriola nº 4 con la poesía de Miguel Ángel Angulo y la música de Granada Band; continuará el viernes 17 en el patio del Hotel Santa Paula con Jorge de la Chica y la voz de Ahinara Egea; y culminará el viernes 24 en el patio de la Facultad de Trabajo Social con un homenaje músico-poético al legado de Carlos Cano. Todas las actividades se celebrarán a las 20,00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Asimismo, Saavedra ha añadido que en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, "proyectos como este son fundamentales porque reflejan la implicación directa de la ciudadanía, que es uno de los pilares de nuestra candidatura". En este sentido ha agradecido a la asociación de vecinos del barrio del Boquerón con al área de Participación Ciudadana su implicación en este proyecto.

"Granada tiene talento y patrimonio, y además tiene también una ciudadanía comprometida que hace suya la cultura, y eso es lo que marca la diferencia", ha zanjado el edil.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio del Boquerón, Cruz Palma, ha señalado que "llevamos tres años trabajando con ilusión para que nuestro barrio sea un referente cultural en Granada, abriendo nuestros patios, espacios íntimos y llenos de historia, para compartirlos con toda la ciudad. Además, estas noches poético-musicales son una invitación a convivir, a disfrutar y a sentir la cultura desde dentro, con una respuesta del público que cada año supera nuestras expectativas", ha añadido.

Más allá de la programación, 'Noches en los Patios del Boquerón' representa una manera de entender la cultura como herramienta de cohesión, participación y descubrimiento. La apertura de patios privados y públicos simboliza ese encuentro entre lo íntimo y lo colectivo, entre la tradición y la creación contemporánea, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de redescubrir su ciudad desde nuevas perspectivas.