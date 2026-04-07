Granada acogerá el XIII Congreso Mundial del Jamón con expertos y profesionales de todo el mundo

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, preside la presentación del XIII Congreso Mundial del Jamón. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada acogerá del 28 al 30 de abril en el Parque de las Ciencias la XIII edición del Congreso Mundial del Jamón, la principal cita internacional del sector, que reunirá en la ciudad a más de 40 expertos nacionales e internacionales, junto a profesionales de toda la cadena de valor de la industria cárnica.

El Ayuntamiento de Granada ha presentado este encuentro, organizado por el Instituto Internacional del Jamón (Interham) con la colaboración municipal, que convertirá durante tres días a la ciudad en punto de referencia para el análisis de los retos y oportunidades de un sector estratégico, con un programa que combina ciencia, innovación, industria y tradición.

El congreso cuenta ya con más de 200 inscritos antes de su celebración con un perfil profesional procedente de distintos puntos de España y del ámbito internacional, lo que refuerza su impacto en el turismo MICE y su capacidad para generar actividad económica directa en sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio y los servicios.

Además, el evento incorporará un programa social paralelo con visitas y actividades en la ciudad que permitirá a los asistentes conocer Granada y su entorno, favoreciendo la prolongación de las estancias y contribuyendo a reforzar la imagen de la ciudad como destino para la celebración de grandes congresos y encuentros profesionales.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "acoger el Congreso Mundial del Jamón supone una oportunidad para seguir posicionando a Granada como sede de grandes eventos internacionales y como destino capaz de atraer turismo de calidad, vinculado al conocimiento, la gastronomía y la innovación".

En este sentido, ha subrayado que "el turismo MICE es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible y menos estacional, con mayor impacto económico en la ciudad, y este tipo de citas contribuyen directamente a ese objetivo".

Carazo ha añadido que "Granada cuenta con todos los elementos necesarios para acoger encuentros de primer nivel, desde infraestructuras preparadas hasta una oferta cultural, patrimonial y gastronómica única, lo que nos permite ofrecer una experiencia completa a quienes nos visitan".

Por su parte, Julio Tapiador Farelo, presidente del XIII Congreso Mundial del Jamón, ha señalado que "el congreso llega en un momento clave para reforzar la competitividad del sector, manteniendo valores como la calidad, la sostenibilidad y la trazabilidad", y ha destacado su papel para "impulsar la innovación y fortalecer la cadena de valor".

La elección de Granada como sede responde también al peso del sector agroalimentario en la provincia y a su reconocida tradición en la elaboración de jamón curado, especialmente en zonas como la Alpujarra, donde las condiciones climáticas y el saber hacer tradicional han consolidado un producto de alta calidad, amparado por figuras como la IGP Jamón de Trevélez y la Marca de Garantía Jamón de la Alpujarra.

En este sentido, la industria cárnica granadina se configura como uno de los motores del tejido agroalimentario provincial, con una producción anual que supera los 160 millones de euros en elaborados cárnicos, fundamentalmente jamones y paletas, lo que sitúa a la provincia entre los polos productivos más relevantes de Andalucía y refuerza su papel dentro del sector a nivel nacional.

El programa del congreso abordará cuestiones clave para el futuro del sector, como la aplicación de la neurociencia al consumo y la percepción sensorial, con la participación de investigadores de referencia internacional que analizarán cómo las emociones influyen en la decisión de compra y en la valoración del producto.

Asimismo, se profundizará en los beneficios nutricionales del jamón ibérico y en los retos que afronta la industria en materia de salud y alimentación, así como en el equilibrio entre eficiencia productiva y calidad del producto final.

Otro de los ejes centrales será el análisis de las innovaciones tecnológicas que están transformando los procesos de elaboración, con especial atención a los modelos predictivos, el secado inteligente y la digitalización aplicada a la industria cárnica, abordando la convivencia entre tradición e innovación como uno de los grandes desafíos del sector.

La última jornada estará centrada en la comunicación y la internacionalización del jamón, con debates sobre los mercados exteriores, la evolución del marketing sectorial y la adaptación a nuevas normativas, con la participación de representantes institucionales, asociaciones profesionales y centros de investigación de referencia.