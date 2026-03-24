Granada se afirma como laboratorio de la imagen contemporánea con el cierre del ciclo internacional de 'A/r/tográfica'

La XII Muestra Internacional de Videonarración 'A/r/tográfica' ha cerrado en Granada su ciclo internacional de conferencias con la intervención del artista Juan López López en el Palacio de los Condes de Gabia para dar paso a la programación de primavera - A/R/TOGRÁFICA

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XII Muestra Internacional de Videonarración 'A/r/tográfica' ha cerrado en Granada su ciclo internacional de conferencias con la intervención del artista Juan López López en el Palacio de los Condes de Gabia para dar paso a la programación de primavera, que continuará desde este miércoles con nuevas proyecciones, talleres y exposiciones hasta el mes de julio. La cita consolida a la ciudad andaluza como un laboratorio de referencia en las nuevas narrativas audiovisuales contemporáneas.

'A/r/tography Films' ha reunido durante las últimas semanas a creadores e investigadores en torno al audiovisual como herramienta de conocimiento, y marca así un punto de inflexión en su edición de 2026, que encara ahora su fase expositiva con sesiones previstas los días 25 de marzo y 8 de abril en Condes de Gabia, así como nuevas citas en la Filmoteca de Andalucía durante los meses de abril y mayo.

Desde la organización destacan que con esta intervención concluye un ciclo que ha abordado cuestiones como la memoria, la 'performance' o la construcción del relato audiovisual desde perspectivas críticas, con la participación de creadores internacionales como Pedro Neves o Verónica Ruth Frías, lo que consolida el vínculo entre práctica artística e investigación académica.

Tras este primer bloque teórico, la programación continúa con el desarrollo del programa oficial de proyecciones, que retoma su actividad el 25 de marzo en el Palacio de los Condes de Gabia dentro de la sección 'Performative Method', y tendrá una nueva sesión el 8 de abril en este mismo espacio con la conferencia de Sarah Crevillén.

A partir de mediados de abril, el programa se amplía a la Filmoteca de Andalucía, con sesiones previstas el 15 de abril y el 20 de mayo, extendiendo la presencia de la muestra a uno de los principales espacios de exhibición cinematográfica de la ciudad.

Este recorrido de proyecciones reúne obras procedentes de distintos países y forma parte del programa oficial de la Muestra Internacional de Videonarración, que consolida su apuesta por las narrativas audiovisuales contemporáneas con la propuesta de 'Arthographic-Lab' en Chicago (Illinois, EEUU).

La clausura del ciclo académico marca así un hito dentro de una edición que se desarrolla desde febrero hasta finales de julio de 2026 y que se articula como un ecosistema expandido de creación, investigación y exhibición.

En paralelo, la muestra mantiene su dimensión expositiva con dos grandes propuestas aún por desplegar: un proyecto interuniversitario que viajará a Murcia y a Bari (Italia), y una exposición-laboratorio sobre inteligencia artificial que se desarrollará en el mes de julio.

El programa se completa con talleres formativos y residencias artísticas que abordan cuestiones como el territorio, la ecología o la relación entre arte y tecnología, reforzando la vocación pedagógica y experimental de 'A/r/tográfica'.