Granada celebra su Feria del Libro con la mirada puesta en la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

La Feria del Libro de Granada capital se desarrollará del 23 de abril, Día del Libro, al 3 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de la Cruz, en una edición con el lema inspirado en Federico García Lorca, 'Así que pasen cinco años'. - FERIA DEL LIBRO DE GRANADA

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Granada capital se desarrollará del 23 de abril, Día del Libro, al 3 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de la Cruz, en una edición especialmente significativa que, bajo el lema inspirado en Federico García Lorca, 'Así que pasen cinco años', proyecta a la ciudad hacia el horizonte de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

La cita, considerada una de las más importantes del sector a nivel nacional y la mayor del sur de la península ibérica, tiene previsto desplegar cerca de 400 metros lineales de mostradores distribuidos en casi un centenar de módulos, con actividad en espacios emblemáticos como el Ayuntamiento, el Centro Federico García Lorca o la Biblioteca de Andalucía.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado este lunes durante la presentación del evento que Granada "vive con una inmensa ilusión este periodo y consciente del futuro que nos espera, y hemos de destacar que siempre nuestra Feria del libro ha sido un referente nacional tras ferias tan importantes como la de Madrid".

En este contexto, la feria arranca oficialmente el 23 de abril con un pregón a cargo del profesor y poeta Álvaro Salvador, en una jornada que incluirá también la entrega del premio de la feria al esfuerzo colectivo de quienes impulsan la candidatura cultural, un reconocimiento extensivo a toda la ciudadanía.

La programación, que comenzará el 20 de abril con un encuentro intergeneracional en el auditorio de Caja Rural de Granada, superará las 300 actividades, más de 55 de ellas dirigidas al ámbito escolar, e incluirá más de 500 firmas de autores, además de encuentros, presentaciones y homenajes a figuras clave como Manuel de Falla, Federico García Lorca, Juan Latino o Isabel la Católica.

La alcaldesa ha puesto en valor el alcance cultural del evento y ha señalado que esta feria "refleja el extraordinario dinamismo de Granada y su provincia, con más de 35 propuestas culturales en la capital y más de 50 en el conjunto del territorio, muchas de ellas articuladas en torno a festivales".

En este sentido, ha destacado la importancia de la exposición Granada de Festival, patrocinada por la Fundación Caja Rural Granada y organizada en la Sala Zaida del 15 de abril al 3 de mayo, que recorre cronológicamente estas iniciativas y concede un lugar destacado al Festival Internacional de Música y Danza en su 75 edición.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha asegurado que esta feria "es el gran escaparate de ese esfuerzo colectivo por el reconocimiento internacional de nuestra ciudad como Capital Europea de la Cultura" y ha destacado "el compromiso de la Consejería de Cultura y Deporte con esta edición, que ya se consolida como la mayor feria del sur de la península, alcanzando casi los cien módulos expositivos y extendiéndose de forma definitiva hacia la Fuente de las Granadas".

El delegado ha resaltado el "altísimo nivel" de la programación diseñada por la Junta de Andalucía, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL) y el papel fundamental de la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Pública Provincial de Granada que volverán a ser sedes neurálgicas de la Feria, acogiendo desde mesas redondas sobre los desafíos de la lectura juvenil hasta presentaciones literarias de vanguardia.

Rodríguez ha agradecido a los libreros, editores, autores y organizadores "el empuje a esta feria, que no solo es un evento cultural, sino el motor de una Granada que ya camina con paso firme hacia su capitalidad europea".

Por su parte, la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que para la Diputación de Granada "es un placer participar un año más en esta 44 edición de la Feria del Libro, una cita ya consolidada entre las más importantes del país por su gran participación y calidad".

También ha valorado que la institución provincial edita el Libro de la Feria, "una publicación gratuita muy valorada ya por los lectores que, en esta ocasión y teniendo en cuenta el lema 'Granada, Capital Europea de la Cultura 2031', se ha decidido que sea 'Cuentos de la Alhambra', de Washington Irving, como una apuesta firme por el fomento de la lectura y convertir el espacio público en un lugar de Cultura y convivencia".

La feria incorpora además la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con actividades específicas que ponen en valor su legado y su vinculación con Granada, y refuerza su dimensión contemporánea con la participación de autores como Luis García Montero, Andrés Neuman, Cristina Morales, Teresa Gómez o Alejandro Pedregosa, que contribuirán a trazar un mapa vivo de la literatura actual.

Entre los contenidos más destacados figuran el Programa Internacional, coordinado por Granada Ciudad Unesco de la Literatura, con Yakarta como ciudad invitada; el programa de divulgación científica impulsado por el CSIC, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín; y las propuestas de la Universidad de Granada, La Madraza y la Fundación Euroárabe.

Como novedad, se incorpora un programa de extensión provincial que llevará actividades a distintos municipios, reforzando la vocación inclusiva y territorial de la Feria. Asimismo, se mantendrán iniciativas consolidadas como la PequeFeria, orientada al público infantil y familiar, y el programa 'Lecturas Violetas', promovido por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, que este año se refuerza con una veintena de actividades centradas en la igualdad de género y la reflexión sobre la violencia machista.

En el ámbito editorial, la Diputación de Granada publicará una edición conmemorativa de 'La leyenda del astrólogo árabe', de Washington Irving, que se entregará gratuitamente mediante canje a quienes adquieran un libro en la feria, conectando el legado literario con los símbolos de la candidatura cultural.

La coincidencia del calendario con fechas festivas como el 1 de mayo y el Día de la Cruz augura una gran afluencia de visitantes. Por ello, aunque se reducirá parcialmente la programación cultural durante el último fin de semana, se mantendrán abiertos todos los espacios expositivos.

Además, como novedad destacada, la feria ampliará su superficie hacia el entorno de la Fuente de las Granadas con un nuevo pabellón para presentaciones, reforzando su carácter expansivo. Todo esto será posible con la implicación de libreros, editoriales, distribuidores, asociaciones, instituciones y profesionales del sector del libro, auténtico motor de la feria, junto al compromiso de las administraciones públicas y entidades colaboradoras.