Granada esquiva el temporal y recibe a los Reyes Magos en una Cabalgata mañanera formada por 25 carrozas

Cabalgata de los Reyes Magos en Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos de Granada ha logrado esquivar el temporal con el adelanto de su salida a las 11,00 horas y un recorrido notablemente más corto del inicialmente previsto debido a las condiciones meteorológicas, lo que ha permitido a los más pequeños disfrutar de esta tradición a plena luz del día.

Así, y tras su paso por la Alhambra y su visita al Estadio Nuevo Los Cármenes, la comitiva real de Sus Majestades de Oriente ha partido a las 11,00 horas desde la avenida de la Constitución, junto a los jardines del Triunfo, para recorrer Gran Vía, Reyes Católicos y Plaza del Carmen hasta llegar al Ayuntamiento, donde está prevista la recepción de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, alrededor de las 14,00 horas.

Los emisarios reales de este año están fuertemente ligados a su cultura y al talento. Manuel Liñán, bailaor y coreógrafo de reconocimiento internacional, es el representante de Melchor; Juan Habichuela 'Nieto', maestro de la guitarra flamenca, el de Gaspar; y Miguel María Pérez Corroso, músico y bajista de jazz, asumirá el papel de emisario de Baltasar.

Además, se recupera la carroza de la Estrella de la Ilusión, protagonizada por María Pérez, medallista olímpica granadina y símbolo de esfuerzo y superación. La deportista se convierte así en la primera mujer en asumir este papel dentro del cortejo.

Entre las carrozas temáticas destaca la dedicada a 'Granada 2031', vinculada a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura.

Con un diseño que combina tradición y guiños contemporáneos al patrimonio y la creatividad local, esta carroza llevará a bordo a un grupo de pequeños granadinos elegidos por sorteo, que vivirán la experiencia como embajadores de esta ilusión colectiva.

La llegada de Sus Majestades al Ayuntamiento contará con la colaboración del duende Fermín, que anunciará desde el balcón principal la llegada de los Reyes Magos, quienes saldrán a saludar y pondrán el broche final a uno de los días más mágicos del año.

La Cabalgata de Reyes 2026 ha sido posible gracias a la implicación y generosidad de numerosas empresas, entidades y colectivos que, un año más, han hecho realidad la ilusión de miles de niños y niñas en Granada.

En total, se repartirán unos 7.500 kilos de caramelos y más de 2.500 pelotas --aproximadamente la mitad de lo previsto-- gracias a la colaboración de diversas entidades, instituciones públicas y colectivos.

Los dispositivos de seguridad también se han adaptado a los cambios de última hora y llevan desde primera hora de la mañana trabajando para garantizar la seguridad durante la celebración de la Cabalgata, que contará con el refuerzo de 65 agentes de la Policía Local encargados de ir cortando el tráfico y vigilando las aglomeraciones de personas que puedan producirse, y por una veintena de voluntarios de Protección Civil para auxiliar a la Policía Local en el corte de las calles y el control de las masificaciones de personas, así como en la primera atención sanitaria y el transporte en caso necesario.

A estos medios humanos se suma un soporte vital básico y un puesto sanitario avanzado fijo en las zonas de mayor afluencia, así como vehículos de intervención rápida, principalmente motos y personal a pie con mochilas de primeros auxilios y desfibrilador automático para zonas inaccesibles para vehículos.

Mención especial tiene también el refuerzo especial de limpieza para la Cabalgata de Reyes, donde un dispositivo conformado por siete barredoras, operarios con carro y sopladora y peones de riego irán tras la comitiva para garantizar que la afluencia de personas por todo el itinerario no suponga un perjuicio para la limpieza de la ciudad y a fin de facilitar la apertura del tráfico rodado lo antes posible.

La recogida selectiva será también una prioridad este martes 6 de enero, Día de Reyes, cuando los hogares generan más papel, cartón y envases.

Para atender esta previsible demanda, además de las rutas habituales que prestan los servicios ordinarios, el Ayuntamiento reforzará el servicio con dos vehículos más de carga lateral en las labores de recogida de papel-cartón y dos peones especialistas con recolector.