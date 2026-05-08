Granada se hermanará con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad el hermanamiento de Granada con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el objetivo de consolidar "un marco estable de cooperación institucional, cultural y social, reforzando los vínculos históricos que unen a los tres territorios".

La iniciativa también busca fortalecer la estrategia internacional de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Así lo ha dado a conocer tras la celebración de la Comisión el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Presidencia y Relaciones Institucionales, Jorge Saavedra, quien ha resaltado la "historia común y el papel estratégico de las tres ciudades como lugar de encuentro entre culturas y ejemplo de convivencia, intercambio y riqueza patrimonial".

Saavedra ha recordado algunas de las singulares relaciones que ya unen a las tres ciudades, como los campus de Ceuta y Melilla con los que cuenta la Universidad de Granada, además de los proyectos sobre cultura, patrimonio, innovación, ecoturismo y economía circular vinculados a Granada 2031.

Junto a Ceuta y Melilla, la Comisión de Honores y Distinciones también ha aprobado el hermanamiento con la ciudad autónoma italiana Taranto con un programa basado en una visión compartida de la Semana Santa y con el objetivo de promover el desarrollo social, cultural y turístico de ambas ciudades.

DENOMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Saavedra también ha anunciado que la Comisión ha aprobado varias propuestas de denominación de espacios públicos de la ciudad a personalidades y colectivos que representan trayectorias personales y profesionales consolidadas en diferentes ámbitos, así como sólidos valores para la sociedad.

Así, la ciudad reconocerá con un espacio aún por decidir la labor y trayectoria en el ámbito cultural y académico al escritor y político José Ladrón de Guevara, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y Medalla de Oro al Mérito por la ciudad de Granada en 2006.

La Comisión también ha acordado denominar 'Rotonda del ingeniero Miguel Giménez Yanguas' el espacio comprendido entre la plaza del Duque San Pedro de Galatino y el Paseo de la Bomba, al comienzo de la Carretera de Sierra y donde se exhibe la máquina de vapor procedente de la fábrica de azúcar La Vega.

Este nombramiento supone reconocer la labor de este ingeniero industrial en la defensa y difusión del valor del patrimonio tecnológico, que precisamente le llevó a salvar de la chatarra a esa máquina de vapor y conseguir el apoyo económico de la Caja de Ahorros de Granada y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Granada necesarios para incorporarla al patrimonio ornamental y monumental de la ciudad.

La ciudad también reservará un futuro espacio para dar mayor visibilidad a la labor de la abogacía y su implicación con la sociedad granadina.

Así, y en un barrio de nueva creación, la capital contará con el Barrio de los Abogados, al igual que ya sucede con el Barrio de los Doctores o el Barrio de los Periodistas.

El edificio de la calle Ronda de Alfareros que acoge la sede de la asociación de vecinos de Casería de Montijo llevará a partir de ahora el nombre de Clemente Arco Liñán, quien fue durante años su presidente además de "pieza esencial del movimiento vecinal de la ciudad, especialmente en el distrito Norte".

La poeta Mariluz Escribano lucirá también en la fachada de uno de los grandes espacios de la cultura de la ciudad: la Biblioteca Pública del Paseo del Salón, que nació como biblioteca popular y espacio de encuentro ciudadano en torno a los libros, la lectura y la libertad de pensamiento vinculado desde sus inicios a la vida escolar y cultural de Granada.

"Nombrar ahora Biblioteca del Paseo del Salón Mariluz Escribano supone reforzar su vocación originaria, asociándola a una autora reconocida ya unánimemente como la gran poeta de la memoria y de la concordia civil", ha puesto de manifiesto el portavoz.

Por último, la Comisión también ha acordado la colocación de una placa conmemorativa en homenaje a la mujer gitana en un espacio público destacado del barrio del Sacromonte que sirva no solo para recordar los 600 años de la entrada del pueblo gitano a la península ibérica sino también para el papel esencial de la mujer gitana en la construcción de la identidad cultural, social y humana de Granada y, muy especialmente, de un barrio universal como el Sacromonte.