Granada prepara la tercera edición del Festival Internacional de Clown La Nariz Roja

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada volverá a llenarse a finales de noviembre de humor, emoción y poesía con la celebración de la tercera edición del Festival Internacional de Clown La Nariz Roja, un evento que se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del panorama cultural de la ciudad y que, cada año, atrae a artistas, público y comunidades en torno al arte del clown contemporáneo.

Organizado por El Semillero, la Escuela Internacional de Clown de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital granadina, el festival hace hincapié en el valor del clown como "un arte profundamente humano y transformador, capaz de generar vínculos y de llevar la cultura allí donde late la vida cotidiana".

Este año, el festival da un paso más en su compromiso con la descentralización cultural y se traslada al barrio del Zaidín, tras dos ediciones en el Sacromonte, con el objetivo de "acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha destacado la importancia de esta apuesta: "Granada está trabajando para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, y festivales como La Nariz Roja son el mejor ejemplo de cómo entendemos la cultura: cercana, participativa y transformadora. La cultura no puede quedarse en el centro, debe respirar en los barrios y conectar con la gente. Este festival representa a la perfección esa filosofía."

Durante los días 29 y 30 de noviembre, el Zaidín se convertirá en un gran escenario al aire libre con una programación diversa, accesible y de alta calidad que combina formación, reflexión y espectáculo. Habrá talleres, mesas redondas, proyecciones y galas, además de un gran pasacalle y varios espectáculos familiares de clown que invitan a todos los públicos a disfrutar de una experiencia cultural única.

El festival está dirigido por Piero Partigianoni, clown, pedagogo y fundador de El Semillero, quien lleva más de una década formando a artistas de todo el mundo desde Granada. Junto a su equipo, integrado por Sandra Mar (comunicación), Marina Villarrubios (logística) y Katia Moretti (técnica), impulsa un proyecto que combina arte, comunidad y compromiso social.

Ferreira ha subrayado también el valor de este tipo de iniciativas en el camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031, "Granada avanza con paso firme gracias a su gente, sus artistas y su talento. Este festival nos recuerda que la risa, la empatía y la creatividad son también motores de transformación cultural. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando propuestas que, como esta, convierten la cultura en una herramienta de unión, identidad y esperanza".