Granada reunirá a representantes internacionales de la Red Civil de la Unesco para la cooperación, cultura e igualdad

La ciudad de Granada. Reunirá a representantes mundiales de la Red Civil de la Unesco para impulsar la cooperación, la cultura y la igualdad, una iniciativa que convertirá a la capital nazarí en espacio de referencia para el diálogo internacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada reunirá a representantes mundiales de la Red Civil de la Unesco para impulsar la cooperación, la cultura y la igualdad, una iniciativa que convertirá a la capital nazarí en espacio de referencia para el diálogo internacional, la cooperación y la proyección cultural.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la presidenta de la Asociación Mujeres ODS, Heidi Zahn y el presidente de la Asociación de Andalucía para la Unesco, Ángel Bañuelos, han presentado esta martes el programa del Primer Encuentro Internacional de Cultura y Cooperación.

La cita va a tener lugar del 20 al 23 de mayo y reunirá en la ciudad a representantes de asociaciones y clubes para la Unesco, cátedras universitarias, entidades vinculadas y miembros de la sociedad civil procedentes de distintos países.

Durante la presentación, Montilla ha destacado "la importancia de fortalecer los espacios de cooperación internacional y de trabajo en red desde el ámbito institucional y de la sociedad civil para afrontar retos globales como las desigualdades, la sostenibilidad o la defensa de los derechos humanos".

Además, ha recordado la vinculación de Granada con la Unesco a través de Francisco Mayor Zaragoza, que fue director general de la Unesco, rector de la Universidad de Granada (UGR) y ministro de Educación durante la Transición.

Por su parte, Heidi Zahn ha subrayado el valor de este encuentro como "una oportunidad para generar alianzas internacionales desde la cultura, la igualdad y la cooperación, situando a Granada como punto de encuentro de iniciativas comprometidas con los valores de la Unesco".

El presidente de la Asociación de Andalucía para la Unesco, Ángel Bañuelos, ha destacado que la programación ofrece "una propuesta variada y plenamente alineada con los principios y valores de la Unesco", y ha subrayado además su marcada dimensión internacional, con la participación de representantes y especialistas procedentes de países como Bielorrusia, Italia, Portugal, Túnez o Rumanía, entre otros.

El encuentro está impulsado por Mujeres ODS (MODS), junto a la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la Asociación de Andalucía para la Unesco y la Asociación para la Unesco de Melilla, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco y la UGR.

La programación se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de Granada y su entorno e incluirá mesas redondas, conferencias y encuentros centrados en la cultura, la igualdad, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como actividades culturales y visitas patrimoniales.

Entre los actos previstos destaca la inauguración institucional en el Carmen de los Mártires y diversas sesiones de trabajo con representantes internacionales de la Red Civil de la Unesco y organizaciones sociales.

En el marco de este foro se presentará además la Declaración de Granada por el Trabajo en Red en favor de los Valores y Principios de la Unesco, un documento que reafirma el compromiso de las organizaciones participantes con la educación, la cultura, la igualdad, la ciencia y la comunicación como pilares para construir sociedades más inclusivas, democráticas y sostenibles