Granada, segunda ciudad mejor valorada para la Agencia de Salud Pública, baja nota en conexiones y movilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes a Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El análisis efectuado para escoger la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública concluyó que las dos candidaturas mejor valoradas, "con una diferencia apreciable", fueron por este orden, la de Zaragoza y la de Granada; aunque la ciudad de la Alhambra tuvo una valoración menor en el ámbito de las conexiones y en las medidas de movilidad sostenible.

De hecho, la red de acceso a medios de transporte público de Zaragoza y su "sobresaliente" conectividad ferroviaria han constituido uno de los puntos fuertes de esta candidatura frente a la granadina.

Así se desprende de la disposición del Boletín Oficial del Estado (BOE) que publica este miércoles el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio por el que se determina la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, que estará en Zaragoza tal y como anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De entre las ocho ciudades aspirantes, las candidaturas de Zaragoza y Granada tienen una valoración "muy favorable" en la mayor parte de los elementos que se han evaluado para tomar una decisión. Entre ellos, la aportación y adecuación del inmueble para acoger la sede.

Granada propuso como sede definitiva el edificio doctor Olóriz, integrado en el antiguo Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico San Cecilio, de 4.000 metros cuadrados y titularidad de la Junta de Andalucía, y como sede provisional el edificio de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

El Gobierno ha visto con muy buenos ojos esta propuesta y la valora de forma "muy favorable" en todos sus extremos, incluyendo las inversiones, el plazo de disponibilidad y el plan de implementación.

No ocurre así en el apartado de 'red de acceso a medios de transporte público', donde la candidatura granadina obtiene un "favorable" frente al "muy favorable de Zaragoza".

Este elemento constituye uno de los puntos fuertes de la candidatura de Zaragoza, que ocupa una posición central en el noreste peninsular, prácticamente equidistante de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con una conectividad ferroviaria "sobresaliente", según se hace constar en la resolución.

El Gobierno destaca que la combinación de alta velocidad con tiempos reducidos a Madrid y Barcelona y el acceso rápido a dos grandes hubs internacionales "sitúa a Zaragoza en una posición especialmente competitiva" en este criterio.

Sobre Granada señala que dispone de una red multimodal que garantiza la conectividad nacional y, de forma indirecta, la internacional a través del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, con conexiones nacionales e internacionales, así como con conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid, Barcelona y Sevilla, y servicio AVANT con Málaga.

No obstante, el análisis constata que "en la conexión con los aeropuertos internacionales", la candidatura granadina "se apoya principalmente en el hub de Málaga, lo que introduce un desplazamiento previo por carretera de aproximadamente 130 kilómetros".

El Gobierno también ha valorado como muy favorable las medidas de movilidad sostenible de Zaragoza, que dispone de una red de transporte urbano que combina tranvía y autobuses en transición a vehículo eléctrico, más de 150 kilómetros de carril bici segregado, vías pacificadas y zonas de bajas emisiones. La sede se ubica en un recinto bien conectado con la Estación Intermodal.

En el caso de Granada, este apartado se valora como "favorable" atendiendo a la red metropolitana de transporte público, con conexión directa con el metro ligero y diversas líneas de autobús urbano.

Por otro lado, el apartado de 'Medidas de apoyo financiero o logístico' de Granada se valora "de forma suficiente" frente al "muy favorable" de Zaragoza, en tanto que "ninguna otra candidatura aporta un compromiso similar" al suyo en este ámbito.

Concretamente, la candidatura zaragozana ofrece un protocolo general de actuación suscrito el 7 de enero de 2026 entre el Gobierno de Aragón y Renfe Viajeros, para la futura bonificación de títulos de transporte del personal, visitantes y ponentes de la Agencia, así como un descuento garantizado del 20 por ciento en trenes AVE y Larga Distancia ofrecido por el Ayuntamiento para hasta 10.000 trayectos anuales.