El Granado (Huelva) y Montoro (Córdoba) superan los 44º este lunes y la provincia de Sevilla, los 30º esta noche

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos municipios de Andalucía han registrado temperaturas mayores a 44 grados este pasado lunes 11 de agosto. En concreto, El Granado (Huelva), con 44,4 grados, fue la localidad más calurosa a nivel nacional y Montoro (Córdoba), con 44º, la cuarta, por detrás de una localidad de Ciudad y de Teruel.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press, a estos dos municipios, le siguen la localidad de Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 43,9º, y la capital hispalense, con 43,7º, ambos con valores muy cercanos a los 44 grados.

Por otro lado, durante la madrugada de este martes, se han registrado noches tórridas con valores superiores a 30 grados. De este modo, Lora de Estepa (Sevilla), con 30,4º, junto a Osuna, con 30º, fueron los municipios con las temperaturas mínimas más altas registradas por la Aemet a las 6,00 horas en la comunidad andaluza.

A estos dos municipios sevillanos, le siguen muy de cerca Valverde del Camino (Huelva), con 29,6º; Doña Mencía (Córdoba), con 29,4º, y Alpandeire (Málaga), con 29,3º, así como Olvera (Cádiz), con 28,4º.

Cabe recordar que durante este martes la Aemet ha activado los avisos rojos por altas temperaturas en el litoral onubense y las campiñas sevillana y cordobesa. Así, dichas zonas, tienen previsto registrar valores en torno a 44 grados entre las 14,00 y las 21,00 horas.