Grupo Insur alcanza una cifra de negocio de 31,5 millones de euros, un 5% más que el año anterior

Imagen de la sede de Grupo Insur en Sevilla. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha obtenido durante el primer trimestre de 2026 una cifra de negocio de 31,5 millones de euros, un 5,2% más que el mismo periodo de 2025.

Desde el grupo han explicado que los resultados se fundamentan en un fuerte aumento de las actividades de promoción (+38,7%), patrimonial (+3%) y gestión y comercialización (+18,5%).

La compañía consigue un sólido desempeño comercial con 84 viviendas vendidas durante el primer trimestre del año, en línea con el volumen registrado en el último trimestre de 2025, por importe de 32,1 millones de euros. Estas cifras permiten registrar un importe global de preventas acumuladas al cierre del primer trimestre de 2026 de 304,0 millones de euros (-3,0%; -4,9% en proporcional). La cobertura de preventas para los ejercicios 2026 y 2027 se sitúa en el 60,2% y el 39,8%, respectivamente.

Por su parte, el banco de suelo ha alcanzado las 4.958 viviendas y durante el trimestre se han iniciado las obras para 169 viviendas nuevas, elevando el número total de viviendas en construcción hasta las 906 unidades, que se unen a los tres proyectos terciarios en construcción con una edificabilidad de 29.513 metros cuadrados de techo.

Además, Grupo Insur dispone de 539 viviendas pendientes de inicio de construcción, 1.224 en diseño, 119 terminadas y otras 2.170 en cartera.

AUMENTOS EN ACTIVIDAD PATRIMONIAL, EBITDA Y BENEFICIO NETO

En el primer trimestre de 2026, la actividad patrimonial de Insur ha mostrado un sólido comportamiento registrando una cifra de negocio de 4,9 millones (+3,0% con respecto al primer trimestre de 2025) y la renta anualizada de los contratos en vigor a 31.03.26 ha alcanzado los 20,2 millones de euros (+2,8% con respecto al cierre de 2025), ascenso motivado por las nuevas contrataciones y el incremento de los precios de arrendamiento.

Por su parte, la tasa de ocupación ha caído en 7,6 puntos porcentuales, hasta el 88,6% que se explica por la incorporación del edificio de oficinas Elever en Madrid (9.990 metros cuadrados) -inaugurado en marzo de 2026-- a la actividad patrimonial del Grupo tras su finalización en este primer trimestre. Excluyendo el edificio Elever, la tasa de ocupación alcanzaría el 96,6%.

El ebitda y resultado de explotación se han situado en 7,1 millones de euros, un 50,2% y un 51,3% superior frente al mismo trimestre del año anterior mientras que el beneficio neto ha crecido un 121,7% hasta los 3,9 millones de euros apoyado no solo por el aumento de la cifra de negocio sino también por la mejora de los márgenes.

El valor bruto de los activos (GAV) ha alcanzado los 590,1 millones de euros, un 1,3% superior al cierre de 2025 y la deuda financiera neta se ha situado en 179,7 millones de euros, un 14,2% superior al cierre de 2025.

En consecuencia, el NAV o valor de los activos, neto de deuda, se ha situado en 410,4 millones de euros, con un descenso del 3,5% y el LTV, o relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos, en el 30,4%, 3,4 puntos porcentuales superior al cierre del ejercicio 2025.